Call for Critics “MuMi Replay”: come partecipare

FRANCAVILLA AL MARE – L’Associazione Identità Musicali ETS, in collaborazione con il Comune di Francavilla, apre una Call for Critics in occasione del progetto “MuMi Replay – Una notte al museo”, una serata evento al Museo Michetti di Francavilla, con l’intento di far convivere musica e arte attraverso il racconto delle tele del pittore Francesco Paolo Michetti. Il progetto fa parte di una serie di interventi per la valorizzazione della collezione permanente del Museo Michetti, finanziata dal “Fondo per il funzionamento dei piccoli musei” della Direzione Generale Musei – Ministero della Cultura.

Il bando (di cui la versione integrale in fondo all’articolo) è rivolto a giovani critici d’arte italiani che saranno invitati a raccontare e leggere da un punto di vista critico le due tele del pittore Francesco Paolo Michetti, intitolate rispettivamente “Le serpi” e “Gli storpi”, entrambe collocate nel Museo omonimo.

L’evento è ospitato dal Museo Michetti di Francavilla al Mare (CH) e promosso da una collaborazione fra l’Associazione Identità Musicali e il Comune di Francavilla al Mare. Si svolgerà in data 20 agosto 2022 alle 20.30, presso il Chiostro del Museo Michetti. La scaletta prevede la presentazione e commento delle due tele (per opera dei vincitori del bando) a cui seguirà l’esibizione musicale dei ‘Fiati dell’Ensemble Baccano’, che racconterà le due opere attraverso la musica di Antonín Dvořák e Charles Gounod. Durante il concerto, verranno proiettati alcuni scatti delle tele del pittore.

Obiettivo dell’Associazione è quello di proporre un’idea inclusiva della musica classica e creare occasioni d’incontro tra discipline diverse per valorizzare la cultura e il territorio abruzzese. In questo senso, si inserisce la volontà di coinvolgere giovani critici d’arte, per attivare un’autentica contaminazione fra le arti.

Tra i candidati saranno selezionati al massimo 2, i quali riceveranno un premio di 100 euro ciascuno. I candidati verranno esaminati da un’apposita commissione e riceveranno i risultati dopo 7 giorni dalla chiusura del bando, dopodiché saranno invitati a un sopralluogo del Museo e all’evento del 20 agosto.

La scadenza del bando è il 18 luglio 2022.

Per partecipare al bando, i candidati dovranno inviare il proprio curriculum con lettera motivazionale entro e non oltre il 18 luglio 2022 all’indirizzo: mumireplay@identitamusicali.it

Tra i requisiti per partecipare al bando, si evidenzia il limite di età under 35 (massimo 35 anni compiuti alla data del 18 luglio 2022).

Il bando è indirizzato a giovani studiosi di storia dell’arte provenienti da tutta Italia. Non è richiesta una laurea per partecipare, ma, per sua natura, il bando è rivolto principalmente a quanti abbiano conseguito una conoscenza profonda della storia dell’arte.

https://identitamusicali.it/wp-content/uploads/2022/06/MuMi-Replay-Call-for-Critics.pdf

Per maggiori informazioni, contattare all’indirizzo: mumireplay@identitamusicali.it