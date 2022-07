Tutti a teatro, Estate 2022 a Città Sant’Angelo: il programma

CITTÁ SANT’ANGELO – Riparte la Stagione estiva del teatro per ragazzi e famiglie del Florian Metateatro grazie alla adesione e partecipazione del Comune di Città S.Angelo, in collaborazione con la Scuola Comunale di Musica e con Oikos-Residenza per artisti. Si inaugura quindi la nuova edizione di Tuttə a Teatro! estate, nella splendida cornice del paese abruzzese affacciato sul mare, con la sua piazza-chiostro adiacente il Teatro Comunale, piccolo gioiello dove il Florian propone da anni una stagione di teatro ragazzi e non solo, sia invernale che estiva.

Si parte alle ore 21.00 di Martedì 5 luglio, con un concerto per Progetto OIKOS

Martedì 5 Luglio 2022

ore 21.00

Piazza IV novembre

La Musica racconta

concerto del Coro di Voci Bianche

diretto dal M° Emanuele Rosa

Scuola Comunale di Musica Città Sant’Angelo

Il concerto è il frutto dell’importante iniziativa del Comune di Città Sant’Angelo, dell’Istituto Omnicomprensivo “B. Spaventa” e dell’Accademia Musicale Angolana: la prima scuola comunale di musica del territorio di Città Sant’Angelo, che offre corsi di strumento come di musica d’insieme, per omaggiare e portare avanti una tradizione comune a tanti paesi d’Abruzzo. Il concerto delle voci bianche sarà presentato nel bellissimo chiostro adiacente il Teatro Comunale.

Alle ore 21.30

Il Teatro Invito di Lecco porterà sul palco del Teatro Comunale

In viaggio con i comici

Uno spettacolo di teatro d’attore dai 5 anni in su, con Stefano Bresciani, Beatrice Marzorati, Davide Scaccianoce e la regia di Luca Radaelli.

Seguendo le orme di una sgangherata compagnia di comici, si dipana un divertente viaggio-spettacolo alla scoperta della storia della commedia dell’arte godibile per ragazzi e famiglie. Si presenteranno, tra un lazzo e l’altro, le maschere, i personaggi, gli autori, gli artisti e le storie che hanno reso celebre la commedia dell’arte in tutto il mondo. Non sarà soltanto un omaggio ma un vero e proprio riconoscimento dell’effervescente vitalità della commedia dell’arte, capace ancora oggi di comunicare con tutti grazie alla forza ancestrale della maschera che attraverso la finzione ci svela la verità.

Il pubblico viene coinvolto e partecipa attivamente a quello che sarà un incontro per sua natura unico: il Teatro. Tra lazzi e mascheramenti, canzoni e musiche dal vivo, doppi sensi e paradossi, ci si muove nel tempo e nello spazio ricordando l’epica traversata della commedia dell’arte nei secoli in tutta Europa… il divertimento è assicurato!

Il Teatro Invito è la compagnia che porta il teatro in Brianza da più di vent’anni, con un festival ormai molto conosciuto “L’ultima luna d’estate”.

Biglietto spettacolo 6€ consigliata la prenotazione ai numeri 393.9350933 / 085.2059278