Abruzzo, sanità digitale: AI e ricostruzioni 3D rivoluzionano diagnosi e chirurgia

PESCARA – Nell’ambito della presentazione del nuovo sistema regionale VNA per l’archiviazione delle immagini radiologiche, il presidente Marco Marsilio e l’assessore alla Salute Nicoletta Verì hanno illustrato le applicazioni di Intelligenza Artificiale e ricostruzione tridimensionale introdotte a supporto dei medici e dei chirurghi abruzzesi. Si tratta di tecnologie che affiancano la diagnostica tradizionale e aprono la strada a una sanità digitale più avanzata e integrata.

Marsilio ha evidenziato come l’Abruzzo stia compiendo un salto tecnologico significativo, superando i ritardi storici nella digitalizzazione dei servizi sanitari. Il presidente ha spiegato che l’AI rappresenta una risorsa strategica per migliorare diagnosi, terapie e prevenzione, e che la resa tridimensionale delle immagini provenienti da TAC e risonanze magnetiche costituisce un elemento realmente innovativo. Le ricostruzioni 3D permettono di visualizzare organi in movimento, come il cuore, direttamente sullo schermo, senza l’uso di visori. I clinici possono sezionare virtualmente l’organo e simulare l’intervento, riducendo i margini di rischio prima dell’ingresso in sala operatoria.

Marsilio ha sottolineato che i professionisti hanno accolto con entusiasmo queste tecnologie, riconoscendone l’impatto concreto sulla pratica clinica. Ha inoltre rimarcato che l’innovazione valorizza il lavoro dei medici abruzzesi, consentendo loro di operare con strumenti all’avanguardia e di contribuire alla ricerca scientifica senza dover lasciare il territorio.

Dal punto di vista tecnico, il primario radiologo Vincenzo Di Egidio e il chirurgo toracico Antonio Fabio De Filippis hanno illustrato le potenzialità del software MEDXR, capace di trasformare gli esami radiologici in ologrammi tridimensionali interattivi. Questa tecnologia consente una simulazione pre-operatoria estremamente accurata, offrendo ai clinici un livello di dettaglio fino ad oggi irraggiungibile con i sistemi tradizionali.