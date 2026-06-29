Inaugurato l’Ospedale di Comunità di San Valentino in Abruzzo Citeriore

SAN VALENTINO A:C: – È stato inaugurato questa mattina dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il nuovo Ospedale di Comunità di San Valentino in Abruzzo Citeriore, realizzato nell’ambito del programma di potenziamento della sanità territoriale finanziato con le risorse del PNRR. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore alla Salute Nicoletta Verì, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il direttore generale della ASL di Pescara Vero Michitelli, il sindaco Antonio D’Angelo, amministratori locali, operatori sanitari e autorità civili e militari.

La struttura dispone di 20 posti letto destinati a pazienti che necessitano di assistenza a bassa intensità clinica, collocandosi come presidio intermedio tra il ricovero ospedaliero e il rientro al domicilio. L’Ospedale di Comunità rafforza la rete dell’assistenza territoriale, migliorando la presa in carico dei pazienti cronici e fragili e garantendo continuità delle cure.

Marsilio ha ricordato come la scadenza del 30 giugno, legata agli obiettivi del PNRR, sia stata rispettata grazie al lavoro della ASL di Pescara. Il presidente ha sottolineato che l’apertura del cantiere, pur avvenuta in campagna elettorale, era necessaria per rispettare le tempistiche imposte dal programma nazionale. Ritardare avrebbe compromesso la conclusione dei lavori. Marsilio ha ringraziato la ASL per l’impegno profuso e ha evidenziato come l’intervento rappresenti un tassello fondamentale nel percorso di rafforzamento della sanità di prossimità.

Il presidente ha ricordato che nel 2019 il patrimonio edilizio sanitario del territorio era in condizioni critiche, privo di investimenti e programmazione. Oggi, grazie alle risorse del PNRR, la situazione sta cambiando: a Popoli è operativa la Casa di Comunità, l’ospedale è interessato da lavori milionari, a Tocco da Casauria è stata completata la riqualificazione energetica della struttura, mentre a San Valentino è stato inaugurato un presidio moderno e funzionale. Marsilio ha annunciato che, con ulteriori interventi, sarà possibile ampliare la struttura e raddoppiare i posti letto, rispondendo alla crescente domanda di assistenza territoriale.

L’assessore Nicoletta Verì ha evidenziato il ruolo strategico dell’Ospedale di Comunità nel nuovo modello organizzativo della sanità regionale. La struttura garantirà continuità assistenziale, appropriatezza delle cure e una risposta più vicina ai bisogni dei cittadini, contribuendo a ridurre la pressione sugli ospedali e a migliorare la gestione dei pazienti cronici.

L’inaugurazione del presidio di San Valentino rappresenta un passo concreto nel percorso di potenziamento della sanità territoriale abruzzese, con l’obiettivo di offrire servizi più vicini, moderni e integrati alle comunità delle aree interne.