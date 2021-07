Blubar Festival 2021: il programma completo, biglietti

Dal 4 all’8 agosto al Porto Turistico – Marina di Francavilla al Mare tanti grandi nomi della musica

FRANCAVILLA AL MARE – Anche in quest’estate 2021 torna l’immancabile appuntamento con il Blubar Festival a Francavilla al Mare, giunto quest’anno alla sua diciannovesima edizione: nuova location, la suggestiva cornice del Porto Turistico del Marina di Francavilla, per una manifestazione che è fra le più amate dal pubblico che ogni anno accorre numeroso ai concerti che ne compongono il cartellone.

Dopo l’annullamento della serata del 3 agosto, che prevedeva la presenza dei Jethro Tull, storica band del prog mondiale che ha dovuto forzatamente annullare tutto il tour italiano a causa della pandemia da Covid 19, il festival inizierà il 4 agosto e andrà avanti fino all’8.

PROGRAMMA

La prima serata, il 4 agosto, prevede un evento particolare dedicato ai libri, denominato “Libri in musica”, a cura del Direttore Artistico del Blubar Festival, Maurizio Malabruzzi: saranno presentati i volumi di Francesco Schianchi, “Libro Lambro” I festival giovanili , sogni e eutopie di ieri per oggi, scritto con Franz Di Cioccio e quello di Stefano Disegni, “Fabrizio Ialongo. Il detective col dittongo. Noir e rock ‘n’ roll nei ruggenti anni ’80! Per giovani ignari e gente che c’era!”.

Francesco Schianchi ci porterà direttamente negli Anni’70, così speciali, anche di lotta politica e sociale, ma anche musicalmente irripetibili per la musica, Stefano Disegni introdurrà il suo personaggio, un detective alle prese con casi ambientati nel mondo musicale, protagonista di un libro che fa ridere ma anche riflettere.

È previsto anche un grandissimo evento, il concerto dei The Gang, storica band del folk combat rock italiano capitanata dai fratelli Severini, che vanta una ultratrentennale carriera ed è reduce dalla pubblicazione dell’ultimo album “Ritorno al fuoco”.

La seconda serata, il 5 agosto, vedrà sul palco altri straordinari nomi del nostro panorama musicale.

Gli Osanna, guidati da Lino Vairetti festeggeranno il cinquantennale della carriera e saranno affiancati da un ospite speciale, Gianni Leone, leader di un’altra leggendaria band del prog italiano, Il Balletto di Bronzo.

Il grande Tullio De Piscopo, batterista, cantautore e percussionista che ha portato i suoni della sua Napoli in tutto il mondo contaminandoli con il jazz, blues, sonorità africane e latine, si esibirà con la sua band.

Il 6 agosto sarà la volta di altri due concerti. Il primo vedrà on stage Dolcenera, una delle voci più belle della nostra musica, con un suggestivo live piano e voce nel quale ripercorrerà la sua carriera.

Il secondo prevederà Joe Bastianich e la Terza Classe. Il celeberrimo giudice di MasterChef Italia e personaggio televisivo è anche un ottimo musicista e presenterà, fra l’altro, i brani del suo primo lavoro discografico, “Aka Joe”, nel quale ha esplorato vari generi musicali spaziando dal country, al rock blues, fino al funky.

Il 7 agosto altra serata imperdibile, denominata “We can be heroes”, con Andy dei Bluvertigo, l’attore e doppiatore Christian Iansante e i Terzacorsia che condurranno il pubblico in un lungo viaggio nel rock, passando dai Pink Floyd a David Bowie fino ad arrivare ai Radiohead.

Dopo di loro si esibirà la Stef Burns League, band del mitico chitarrista di Vasco Rossi, Stef Burns. Con lui sul palco ci saranno la bassista Paola Zadra e il chitarrista olandese Juan van Emmerloot.

La serata finale, l’8 agosto, prevede il Quartetto Meraviglia, ensemble creato dal Direttore Artistico del Blubar Festival, Maurizio Malabruzzi che ha messo insieme artisti e sonorità molto diverse fra loro: suoneranno Fabrizio Stella (chitarre, loop , voce), Nour Eddin Fatty (liuto, percussioni, flauti, voce), Giovanna Famulari (violoncello, loop, voce) e Massimo Mucci (cornamusa elettronica).

La conclusione del festival sarà affidata a Samuele Bersani e il suo “Tour estemporaneo”. Fresco vincitore della Targa Tenco 2021 come miglior album dell’anno con il suo “Cinema Samuele”, Bersani si esibirà in una speciale versione acustica ed intima nella quale proporrà i suoi successi e anche i brani dell’ultimo disco.

La prima serata è gratuita con prenotazione su www.billetto.it , quelle del 5, 6 e 7 hanno un costo di 17 euro (primo settore) e 12 euro (secondo settore), l’ultima (quella con il concerto di Samuele Bersani) 22 euro (primo settore) e 14 euro (secondo settore). I prezzi sono comprensivi di diritti di prevendita.

INFO E BIGLIETTI

I biglietti sono in vendita nei circuiti e nei punti vendita Ciaotickets e presso il Foyer del Palazzo Sirena di Francavilla al Mare (qui venerdì,sabato e domenica dalle 18.30 alle 20.30).

È possibile anche acquistare un abbonamento per le quattro serate del 5,6,7 e 8 agosto al costo di 38 euro (esclusi diritti di prevendita). Gli spettacoli inizieranno tutti alle 21.30 e si terranno nel pieno rispetto delle norme anti covid. Negli spazi antistanti l’arena del festival, ci sarà lo spazio food e si terrà la Fiera del Disco a cura di Ernyaldisko.

Info: www.blubarfestival.it e info@blubar.org