Concerto di Gianna Nannini alla Piana di Elce [FOTO]

PIANA DI ELCE – Le tante attese intorno al concerto evento di Gianna Nannini ieri alla Piana di Elce sono state mantenute e chi sognava l’evento indimenticabile ha potuto viverlo grazie alla rocker che non si è risparmiata cantando i suoi brani più amati e dedicando “Bello e impossibile” al Gran Sasso, la cui cima faceva da contraltare al palco basso su cui si è esibita la rocker.

Un allestimento semplice e senza filtri, una coperta per sedersi nel prato, la cornice dei monti della Laga a fare da magica scenografia al concerto più intimo di Gianna che, con grande energia e nuova maturità, ha cantato, oltre ad alcuni nuovi pezzi come “La Differenza”, le canzoni immortali della sua carriera ‘Bello e impossibile’, ‘Sei nell’anima’ e” Meravigliosa creatura’ “Profumo” in una speciale versione pura ed essenziale.

In 700 hanno cantato e applaudito la rocker nazionale, immersi in uno scenario di grande fascino, per una serata in cui natura, arte, emozioni hanno avuto un ruolo da protagoniste, restituendo ai territori l’attenzione e il plauso di cui spesso sono privi, che è lo scopo principe di Abruzzo dal vivo, il festival finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura attraverso la Regione Abruzzo per la rinascita dei territori colpiti dal sisma 2016/17.

“Questa serata segna un momento importante per il territorio del mio comune ma direi per tutte le aree interne, oggi qui a Cortino tanti, me compreso, hanno vissuto una esperienza indimenticabile” dichiara Gabriele Minosse, Sindaco di Cortino “eventi come questi accendono una luce importante sui territori svantaggiati, e non sono solo i 700 che hanno comprato il biglietto, ma tutti coloro che guarderanno le foto, ne parleranno, vedranno i video dei nostri bellissimi monti. Uno spot vero e senza filtri, come il concerto di Gianna Nannini”.

“Gianna lo ha detto durante il suo concerto salutando il pubblico “qui mi sento a casa”, quando ho sentito queste parole ho capito che avevamo raggiunto lo scopo” spiega Giuseppe D’Alonzo sindaco di Crognaleto capofila della Rete dei comuni di Abruzzo dal Vivo “perché l’obiettivo è proprio quello di rendere più vicini e conosciuti questi nostri splendidi luoghi, dare l’opportunità di vederli e viverli, di legarli ad emozioni e ricordi piacevoli, in un’ottica di promozione dei territori dal basso che è la più efficace e duratura. Un plauso ai Sindaci sempre operativi e lungimiranti, e un grazie a tutti i sostenitori di Abruzzo dal vivo: : la Fondazione Tercas , la Camera di Commercio l’Aquila e Teramo, Il Bim, l’Enel, il Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e la Provincia Di Teramo”.

I prossimi appuntamenti di Abruzzo dal vivo

1 /08 ore 21.30

James Senese – James is back

Torricella Sicura

2/08 ore 21.15

Daniele Falasca septet – Incipit

Piazza Belvedere (piazza Mazzocca) – Farindola

dal 2 all’8/08

Residenza d’artista

Castelli

3/08 ore 18.00

Ludovico Einaudi – Summer Tour

Lago di Campotosto (AQ)