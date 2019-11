Diretta Bari – Teramo: dove seguirla in tv e streaming

BARI – Domenica 24 novembre ore 17.30 allo Stadio San Nicola si gioca Bari – Teramo, gara valida per la sedicesima giornata del Girone C di Serie C 2019 -2020; calcio di inizio previsto per le ore 17.30. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria esterna di misura con la Paganese e in classifica sono quinti con 29 punti. Gli ospiti provengono dal pareggio casalingo contro la Ternana e sono settimi a quota 22. A dirigere la gara sarà il signor Pashuku della sezione di Albano Laziale.

Alla vigilia dell’incontro il tecnico Tedino ha sottolineato le difficoltà e l’importanze della gara «Per noi dovrà essere un motivo d’orgoglio andare a misurarci con avversari di questo calibro. In questa fase, però, il Bari è un autentico schiacciasassi ma dovremo lo stesso provare ad essere coraggiosi e propositivi, lavorando bene in entrambe le fasi. L’obiettivo è la ricerca della continuità sia sotto il profilo del gioco che del risultato».

Ricordiamo che il match potrà essere seguito in diretta dalle 16.45 circa con le formazioni ufficiali quindi l’ingresso in campo delle due squadre da poter seguire su Calciomagazine.net che offrirà la webcronaca in tempo reale del match. In alternativa è possibile seguire il match via streaming ma a pagamento sulla piattaforma Sportube – Eleven Sport che detiene i diritti sul Campionato di Serie C e che propone abbonamenti da 1 mese o annuali comprensivi anche di tutte le partite della stagione. Non è prevista la diretta tv su Raisport e nemmeno su Sportitalia.

PORTIERI: 22 Lewandowski, 1 Tomei, 12 Valentini.

DIFENSORI: 29 Cancellotti, 4 Cristini, 2 Florio, 18 Iotti, 26 Piacentini, 5 Soprano, 3 Tentardini.

CENTROCAMPISTI: 8 Arrigoni, 19 Bombagi, 7 Costa Ferreira, 20 Ilari, 11 Mungo, 21 Santoro, 28 Viero.

ATTACCANTI: 25 Birligea, 24 Cianci, 9 Magnaghi, 10 Martignago, 14 Minelli.

Sguardo alle probabili formazioni. Il Bari potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-2-1 con Frattali tra i pali e difesa formata dalla coppia centrale Sabbione-Di Cesare e da Berra e Perrotta sulle fasce. In mezzo al campo Schiavone, Bianco, Hamlili. Sulla trequarti Terrano, di supporto alla coppia d’attacco formata da Antenucci e Simeri. Probabile modulo speculare per il Teramo con Tomei in porta e difesa formata da Cristini e Piacentini al centro e da Cancelotti e Tentardini ai lati. A centrocampo Costa Ferreira, Arrigoni e Ilari. Mungo di supporto alla coppia d’attacco composta da Magnaghi e Cianci.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Berra, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Schiavone, Bianco, Hamlili; Terrani; Antenucci, Simeri. Allenatore: Vivarini

TERAMO (4-3-2-1): Tomei; Cancellotti, Cristini, Piacentini, Tentardini; Costa Ferreira, Arrigoni, Ilari; Mungo, Magnaghi; Cianci. Allenatore: Tedino