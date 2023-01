Balneari, assemblea regionale Sib: Testa su scelte per il settore

REGIONE – “I balneari abruzzesi e italiani attualmente in balia delle aste volute dall’Unione Europea costituiscono uno dei principali dossier in evidenza del governo Meloni. La Bolkestein è una direttiva sbagliata perché una gran fetta di spiagge italiane libere può essere messa a gara per le concessioni demaniali, mentre va difeso il nostro grande capitale rappresentato dalle 30 mila imprese di balneazione”. E’ quanto ha dichiarato il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, questa mattina durante l’assemblea regionale del sindacato italiano balneari (Sib), svoltosi a Pescara, alla presenza dei presidenti nazionale e regionale, Antonio Capacchione e Riccardo Padovano.

“Siamo al lavoro – ha dichiarato l’onorevole – per delineare, da qui a pochi giorni, il miglior scenario di regole certe per il settore. La misura della proroga della scadenza delle concessioni è intesa non come strumento fine a se stesso ma funzionale all’obiettivo definitivo, di salvaguardia dell’intera categoria”. Testa ha poi ricordato “come il turismo sia stato un grande cavallo di battaglia di Fratelli d’Italia che ha scelto, sin dalla sua fondazione, di organizzare un dipartimento ad hoc e di chiedere alle Regioni in cui governa la relativa delega. Una linea ben chiara, garanzia di una programmazione seria e lungimirante”, ha concluso.