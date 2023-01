Pescara, viola il divieto di avvicinamento da un anziano: arrestata

PESCARA – Nella mattinata di ieri, gli agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto una donna di 41 anni per aver violato il provvedimento del divieto di avvicinamento nei confronti di un anziano per il quale aveva svolto l’attività di badante. In particolare, i familiari della vittima avevano richiesto l’intervento della Polizia di Stato perché la donna, sottoposta alla misura predetta, aveva violato la prescrizione facendo accesso nell’abitazione dell’anziano. La donna, nel tempo, si sarebbe resa protagonista di violenza fisica e sopraffazioni nei confronti del suo assistito, pertanto era stata data esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento disposta dal Gip presso il Tribunale di Pescara. La donna, originaria della Repubblica Slovacca, avrebbe addirittura approfittato della vulnerabilità del suo assistito per carpirgli somme di denaro.

