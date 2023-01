Festa Sport Rotellistici FISR, le migliori Società Sportive del 2022

A Teramo premiati i campioni abruzzesi del pattinaggio. Di Eugenio: “Oggi celebriamo i nostri atleti che hanno reso grande la Federazione”

TERAMO – Una grande festa dello sport quella che è andata in scena sabato 14 gennaio, alla Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo. Un evento fortemente voluto dal Comitato Regionale FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) per celebrare gli atleti abruzzesi che hanno fatto la storia del pattinaggio su rotelle, le giovani promesse e i campioni del presente. Riconoscimenti andati anche alle società che nel corso del 2022 hanno ottenuto grandissimi risultati in campo nazionale e regionale. “Questo evento è importantissimo ed era assolutamente necessario – ha spiegato il presidente del Comitato Fisr Abruzzo, Giovanni Di Eugenio – Siamo orgogliosi, come movimento rotellistico abruzzese, di quanto fatto nel corso della storia della Federazione e di quanto ancora riusciamo a dare, grazie ai nostri atleti e alle nostre società che continuano a conquistare titoli in Italia e fuori dai confini nazionali”.

A ricevere i premi vere icone dello sport abruzzese, campioni mondiali nelle discipline della corsa e dell’artistico, come Corrado Ruggeri, Armando Capannolo, Marco Giannini, Simona Di Eugenio, Raffaella Del Vinaccio, Mauro Mazzoni, Ivan Cruciani, Debora Sbei e i primatisti mondiali Bruno Piccolini, Sandro Marotta, Roberto Marotta, Alessandra Susmeli.

Ma il 2022 ha portato straordinari risultati per la Nazionale Italiana ai quali hanno contribuito anche gli altleti abruzzesi, premiati nel corso della festa FISR. Tra questi la campionessa europea del pattinaggio corsa Asja Varani (ASD Patt. Rolling Bosica Martinsicuro) e Ambra Florimbi (ASD G.S. Aprutino Teramo) per il pattinaggio artistico, entrambe medaglia d’argento ai recenti Giochi Mondiali di Buenos Aires.

Riconoscimento anche al pescarese Lorenzo De Benedictis, atleta della nazionale fino al 2022 e, a soli 21 anni, autore di musiche e compositore per il pattinaggio artistico a rotelle, conosciuto in tutto il mondo.

I Premiati della Festa FISR 2022

Società – campioni regionali 2022: Asd Rolling Pattinatori Bosica Martinsicuro (disciplina corsa), Asd Pattinaggio Artistico Jolly Pescara, Asd Accademia Pattinaggio Francavilla e Asd Gruppo Sportivo Aprutino Teramo (disciplina artistico).

Pattinaggio Corsa: Asja Varani, categoria Senior (Asd Rolling Pattinatori Bosica Martinsicuro); Leonardo De Angelis, categoria Juniores (Asd Rolling Pattinatori Bosica Martinsicuro); Matilde Biondi, categoria Allievi (Asd Rolling Pattinatori Bosica Martinsicuro); Anastasia Federici, categoria Juniores (Asd Rolling Pattinatori Bosica Martinsicuro); Giorgia Fossemò, categoria Ragazzi (Asd Rolling Pattinatori Bosica Martinsicuro); Yuri Soriani, categoria Senior (Asd Rolling Pattinatori Bosica Martinsicuro); Stefano Maria Alesiani, categoria Ragazzi 12 (Asd Rolling Pattinatori Bosica Martinsicuro); Alberto Rodi, categoria Ragazzi 12 (Asd Giulianova Skate in Line); Michela Mannucci, categoria Master (Asd Centro Polisportivo Giovanile Aquilano); Samantha Ciuffetelli, categoria Master (Asd Centro Polisportivo Giovanile Aquilano); Cristian Berardi, categoria Master (Asd Centro Polisportivo Giovanile Aquilano); Gianluca Scalera, categoria Master (Asd Dopo Lavoro Ferroviario); Diego Cicconi, categoria Esordiente (Asd Rolling Pattinatori Bosica Martinsicuro) e Giovanni Picchi, categoria Giovanissimi (Asd Rolling Pattinatori Bosica).

Pattinaggio Artistico: Lorenzo De Benedictis; Ambra Florimbi, categoria Senior (Asd Gruppo Sportivo Aprutino Teramo); Riccardo Fontana, categoria Senior (Asd Accademia Pattinaggio Francavilla); Oxsana Russi (Asd Pattinaggio Artistico Jolly Pescara); Marco Perrotti (Asd Pattinaggio Artistico Jolly Pescara); Anthony Russi (Asd Pattinaggio Artistico Jolly Pescara); Filippo De Ritis, categoria Cadetti (Asd Evolution Skating Dance Montesilvano); Jennifer Di Luzio, categoria Jeunesse (Asd Evolution Skating Dance Montesilvano); Sara Perdono, categoria Jeunesse (Asd Evolution Skating Dance Montesilvano); Werther Costantini, categoria Esordiente (Asd Golden Skate Pescara); Aurora Vagnoni, categoria Esordienti regionali (Asd Montesilvano Skate Academy); Joele Primavera (Asd Giulianova Pattinaggio Artistico) e Greta Ginevra Silvestrini (Asd Pattinaggio Giulianova).

Skateboarding : Margot Letizia Marcos, categoria Senior (Asd Freestyle Sports Academy di Lanciano).

Premi alla memoria: Cristiana Amadio (allenatrice di Roseto) e Umberto Gramenzi (storico dirigente e tecnico della società di Teramo).

Campioni del mondo: Corrado Ruggeri, Armando Capannolo, Marco Giannini, Simona Di Eugenio, Raffaella Del Vinaccio, Mauro Mazzoni, Ivan Cruciani e Debora Sbei.

Primatisti mondiali: Roberto Marotta, Sandro Marotta, Bruno Piccolini, Alessandra Susmeli.