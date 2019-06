Ballottaggio Giulianova 2019: ecco chi ha vinto

Jwan Costantini è il nuovo sindaco di Giulianova. Successo per appena 59 voti sul suo avversario Tribuiani. Nessun consigliere per PD e M5S

GIULIANOVA – Jwan Costantini è diventato il nuovo sindaco di Giulianova, successo nella volata finale del ballottaggio svoltosi ieri, domenica 9 giugno 2019. 59 i voti in più rispetto al suo avversario Pietro Tribuiani. Per il neo eletto, ex coordinatore di Forza Italia, l’appoggio di sei liste civiche (Giulianova Turismo, Giulianova In Movimento, Costantini Sindaco, Al Centro Della Città, Azione Politica – L’altra Giulianova e Verso Giulianova) che hanno contribuito all’ottenimento di 4.777 voti (50.32%) contro quelli dell’avversario in rappresentanza della Lega che ha ottenuto 4.718 voti (49.68%). Piuttosto bassi i dati dell’affluenza alle urne che ieri si è fermata al 45.7% contro il 52.11% della media nazionale. Per PD e M5S nessun consigliere nella nuova composizione dei seggi.

COMPOSIZIONE DELLA NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DI GIULIANOVA

MAGGIORANZA

Costantini sindaco

Lidia Albani

Paolo Bonaduce

Giulio Garzarella

Giulianova Turismo

Paolo Giorgini

Marco Di Carlo

Verso Giulianova

Federico Taralli

Simone Paesani

Giulianova in movimento

Katia Verdecchia

L’altra Giulianova

Paolo Vasanella

Al centro per la città

Antonella Guidobaldi

OPPOSIZIONE

Lega Tribuiani

Pietro Tribuiani

Gianni Mastrilli

Matteo Francioni

Cittadino governante

Arboretti

Pietro Carrozzieri

Fabio Di Dionisio