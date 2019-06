Grande prova fatta di cuore e tecnica per la squadra abruzzese che conquista la finalissima per il tricolore in programma domenica 18 giugno al Palaroma

PESARO – L’AcquaeSapone Unigross strappa gara 4 contro il Pesaro in trasferta e si giocherà tutto nella finalissima per il tricolore in programma domenica prossima 16 giugno alle 20.30 al Palaroma di Montesilvano. Con una prova compatta, dura, di cuore e tecnica. Successo per 4 a 2 davanti a 150 supporters giunti nelle Marche per sostenere la squadra.

CRONACA DELLA PARTITA

Avellino e Coco Wellington in tribuna assieme ai centocinquanta tifosi stipati nell’inedito settore ospiti riservato dal Pesaro, rumorosi e caldissimi nonostante siano in minoranza tra i duemila spettatori del Pala Fiera. Pérez rilancia Ercolessi nel quintetto iniziale: buona la prova dell’azzurro, che torna protagonista. Colini come Boskov: squadra che vince non si cambia, in tribuna va ancora il capitano-riserva Tonidandel con un accigliato Mancuso, entrambi fuori da tre partite consecutive. L’inizio è tesissimo, proteste ad ogni contatto, squadre bloccate, arbitri messi a dura prova. La prima palla gol della partita è di Taborda quasi all’8’: Mammarella si allunga e devia il suo destro. E si arriva a metà tempo sullo zero a zero. Pesaro si difende come sempre arcigno nella sua metà campo e cerca i guizzi degli elettrici Borruto&co. Al 13’ il sinistro al volo di Murilo crea scompiglio nell’area marchigiana, De Oliveira svirgola al momento del tap in. Prima dello stop, altro piattone mancino del capitano che Miarelli ribatte a fatica. Il tempo si chiude con i fuochi d’artificio: Jonas la sblocca, ma non c’è neanche il tempo di esultare che Taborda la pareggia. Succede tutto nei 20’’ che precedono l’intervallo.

La ripresa si apre con la bomba di sinistro di Lukaian al 3’ che riporta avanti i ragazzi di Pérez. Ora davvero la tensione si respira a pieni polmoni e non aiutano certe provocazioni che arrivano dal parquet verso gli spalti. Mentre i padroni di casa protestano in massa ad ogni palla contesa, i nerazzurri pensano solo a mordere. E al 7’ con Jonas triplicano. E’ battaglia totale in ogni mattonella del campo, Mammarella non può distrarsi neanche un istante perché il Pesaro adesso staziona costantemente nella metà campo avversaria. Mancano 6’ e Colini gioca con Salas portiere di movimento per riaprire i giochi. Murilo e compagni si salvano in un paio di occasioni, poi piazzano il colpo del ko a 1’30’’ dalla sirena con uno straordinario Gabriel Lima. L’orgoglio dei padroni di casa porta al 2-4 di Marcelinho, ma non c’è più tempo.

IL TABELLINO

ITALSERVICE PESARO – ACQUAESAPONE UNIGROSS 2-4 (p.t. 1-1)

ITALSERVICE PESARO: Miarelli, Caputo, Canal, Salas, Borruto, Taborda, Honorio, Fortini, Mateus, Marcelinho, Borea, Polidori, Guennounna, Del Grosso. All. Colini.

ACQUAESAPONE UNIGROSS: Mammarella, Ercolessi, Lima, Marrazzo, Cuzzolino, Murilo, Calderolli, Lukaian, De Oliveira, Fiuza, Casassa, Jonas. All. Pérez.

Arbitri: Manzione di Salerno, Lamanuzzi di Molfetta, Davì di Bologna, crono Vannucchi di Prato.

Reti: nel p.t. 19’40’’ Jonas (A), 19’55’’ Taborda (P); nel s.t. 2’35’’ Lukaian (A), 6’48’’ Jonas (A), 18’30’’ Lima (A), 19’19’’ Marcelinho (P).

NOTE: spettatori 2000 circa; ; ammoniti Jonas (A), Salas (P), Lima (A), Borruto (P).

Foto fonte sito ufficiale AcquaeSapone Unigross