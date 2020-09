Away Kit del Pescara Calcio stagione 2020/2021 [FOTO]

PESCARA – Modello stretch/aderente con girocollo classico e cuciture in vista per la seconda maglia, realizzata in un inedito ed innovativo verde brillante con dettagli nel collo e nelle maniche in azzurro. In questo caso la texture grafica gioca con il geometrismo sull’intera superficie della maglia a formare un motivo a rombi che si incrociano tono su tono per un effetto quasi tridimensionale.

Prodotta in un tessuto tecnico leggero e confortevole realizzato con pregiati filati elasticizzati che favoriscono massima estensibilità del capo e traspirabilità. La particolarità 2020/21 è la presenza, nell’interno collo delle quattro divise, di uno “skyline” dedicato al Ponte del Mare, opera divenuta in fretta una vera e propria icona della nostra stupenda città.