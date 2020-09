Pescara Calcio: Third Kit 2020/2021 del Delfino [FOTO]

PESCARA – Eleganza e identità si mescolano nella terza divisa. Su base azzurra spicca un’ampia fascia verticale bianca in cui compare l’immagine del delfino, simbolo del club. Sempre bianco con particolari blu scuri, il collo tagliato a polo valorizza ulteriormente lo stile essenziale ma molto raffinato della casacca.

Dalla vestibilità semi-aderente, la maglia è in B-Hive, un innovativo tessuto costruito con una speciale trama ad alveare formata da micro camere d’aria. Il filato è doppio ma leggerissimo, composto da fibre di tonalità diverse per ottenere il caratteristico effetto “melange”, tipico dello stile tempo libero. Per diversificare la scelta la terza divisa è proposta anche in un’identica versione blu scura con profili in azzurro.

La particolarità 2020/21 è la presenza, nell’interno collo delle quattro divise, di uno “skyline” dedicato al Ponte del Mare, opera divenuta in fretta una vera e propria icona della nostra stupenda città.