Maglia ufficiale Pescara Calcio 2020 – 2021 [FOTO]

La società biancazzurra ha presentato la nuova divisa ufficiale della stagione 2020/2021 che sarà utilizzata nella gare casalinghe e che propone i classici colori biancazzurri

PESCARA – Si conferma la tradizione per la prima divisa che ripropone il classico disegno a righe verticali azzurre su base bianca. La striscia larga rappresenta la novità per questa stagione sulla classica maglia casalinga. Le linee pulite ed essenziali con un particolare collo a giro sono impreziosite da tutte le cuciture a vista in oro come i profili delle maniche e della banda centrale.

Protagonista il pattern geometrico che movimenta la parte superiore delle righe azzurre con sottili linee più chiare che si intersecano a formare piccoli rombi e fini tratti a V.

Prodotta in un tessuto tecnico leggero e confortevole realizzato con pregiati filati elasticizzati che favoriscono massima estensibilità del capo e traspirabilità.

La particolarità 2020/21 è la presenza, nell’interno collo delle quattro divise, di uno “skyline” dedicato al Ponte del Mare, opera divenuta in fretta una vera e propria icona della nostra stupenda città.

“La striscia biancazzurra rappresenta ormai l’intera città, non solo la squadra di calcio. Ti si attacca addosso, prende la tua forma e vive le tue stesse emozioni. Il nostro HOME KIT 2020/21 mantiene classicità con l’inserimento dei profili oro, quale unica lega preziosa per identificare noi Pescaresi!” si legge nella nota della società.