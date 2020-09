La luna e le dune della Riserva Borsacchio, la notturna il 4 settembre

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il 4 settembre torna l’escursione notturna aperta a tutti che porterà alla scoperta della spiaggia della Riserva durante una meravigliosa notte di luna piena. Quest’anno l’evento si arricchisce di due grandi elementi. In primis la collaborazione con “La scienza in Valigia” grande divulgatore scientifico a livello nazionale e la seconda con “Il mio futuro” che farà sbarcare la riserva Borsacchio in Europa grazie a un bellissimo progetto Erasmus di scambio con il Portogallo per comprendere come vivere e rispettare la terra su cui viviamo,

Organizzato da, WWF, Guide Del Borsacchio e IAAP. Patrocinato da Regione Abruzzo e Provincia di Teramo e Comune di Roseto Degli Abruzzi. Grazie agli esperti del WWF, dell’Oasi WWF di Atri e delle altre associazioni porteremo un altro elemento di divulgazione scientifica di primo livello nella suggestiva Riserva Borsacchio.

Sarà possibile registrarsi alla partenza oppure dal sito www.guidedelborsacchio.it . Ovviamente saranno rispettate le norme in vigore sul distanziamento e i partecipanti saranno registrati e misurata la temperatura corporea.

PROGRAMMA

Ore 21.00 Raduno al cancello del Villaggio Lido D’Abruzzo Via Makarska 1 : Posizione maps https://goo.gl/maps/fNEgwYtcuNwcTCNDA

Ore 21.15: Laboratorio Vita sulla Terra

Ore 21.30 Escursione con la luna piena verso le dune

Ore 22.30 Rientro

Sarà l’ultimo evento di luna piena del 2020 sulla spiaggia. Non è consigliato perderlo.