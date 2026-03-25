Arrostiland 2026, potenziati i treni per Mosciano: 12 corse straordinarie

MOSCIANO SANT’ANGELO – In occasione della manifestazione “Arrostiland 2026”, che si svolgerà a Mosciano Sant’Angelo il prossimo 6 Aprile, la Regione Abruzzo ha disposto un significativo potenziamento del servizio ferroviario per far fronte al grande afflusso di visitatori previsto. Ad annunciarlo è l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Umberto D’Annuntiis (nella foto), che sottolinea come “l’obiettivo sia garantire un sistema di mobilità efficiente, sicuro e in grado di rispondere alle esigenze di cittadini e turisti che parteciperanno all’evento”.

Nel dettaglio, per la giornata del 6 aprile sono state autorizzate 12 corse straordinarie, in aggiunta al servizio ordinario. Il piano prevede inoltre la disponibilità di due treni di scorta pronti all’utilizzo nelle fasce orarie mattutine e serali, il supporto di autobus dedicati nelle ore di maggiore afflusso e il rafforzamento del personale di assistenza nelle principali stazioni interessate.

“Si tratta di un intervento importante che consentirà di aumentare la capacità di trasporto e di migliorare i livelli di sicurezza in occasione di un evento così partecipato – aggiunge D’Annuntiis – Una risposta concreta che va nella direzione di sostenere lo sviluppo turistico, valorizzare le tradizioni e promuovere le eccellenze culturali del nostro territorio. Ogni anno Arrostiland richiama migliaia di persone che raggiungono la località scelta dagli organizzatori per passare una giornata all’insegna della tradizione abruzzese. Arrostiland è una festa per coloro che vorranno trascorrere le festività pasquali nella nostra bellissima regione”.