Coldiretti Abruzzo: “Bene la nuova legge sull’agricoltura sociale”

REGIONE – Coldiretti Abruzzo esprime soddisfazione per l’approvazione, nel corso della seduta odierna del Consiglio Regionale d’Abruzzo, della legge “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, un provvedimento fortemente sostenuto da Coldiretti Abruzzo. La nuova norma – che aggiorna la disciplina regionale, allineandola al quadro nazionale e confermando il ruolo centrale degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti nello svolgimento delle attività connesse – rafforza le opportunità per le aziende agricole di sviluppare la multifunzionalità, senza appesantimenti burocratici.

“L’agricoltura sociale rappresenta infatti una delle espressioni più significative della multifunzionalità del settore agricolo affiancando alla produzione tradizionale servizi di utilità sociale rivolti in particolare alle fasce più fragili della popolazione – spiega Pietropaolo Martinelli, presidente di Coldiretti Abruzzo – Si tratta di un modello capace di generare benefici concreti per le comunità locali, contribuendo anche a rispondere alle nuove esigenze dei servizi sociali e alla loro crescente domanda di qualità e personalizzazione”.

Secondo Coldiretti, il provvedimento è di particolare importanza soprattutto per le aree interne della regione, dove il calo demografico mette a rischio la tenuta dei servizi educativi e sociali. In questo contesto, l’agricoltura sociale si configura come uno strumento efficace per rafforzare la coesione territoriale e sostenere le comunità.

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione di una legge che valorizza il ruolo dell’agricoltura come presidio economico e sociale – continua il direttore Marino Pilati – Un risultato importante per le imprese agricole e per l’intero territorio regionale. Ringraziamo, pertanto, il Dipartimento Agricoltura, il vicepresidente Imprudente, il consigliere proponente Nicola Campitelli e tutti i componenti del Consiglio Regionale che hanno sostenuto e approvato il provvedimento, contribuendo a innovare in maniera concreta il settore”.