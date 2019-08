Archi, la contrada Sant’Amico vince la terza edizione del Palio delle Quintane

ARCHI – La contrada Sant’Amico si è aggiudicata la terza edizione del Palio delle Quintane ad Archi. L’evento, organizzato dal Comune di Archi, si è tenuto ieri in contrada Canala con una grandissima partecipazione da parte degli archesi, pronti a tifare per il proprio rione, e di pubblico proveniente da altri paesi.

Dieci le contrade che si sono sfidate in questa edizione: Fara, Sant’Amico, Valle Franceschelli, Canala, Palazzo, Piane d’Archi, Rongiuna, Colle della Guardia, Castello e Ruscitelli.

Ogni cavallo, con relativo cavaliere, è stato abbinato tramite sorteggio ad una contrada differente. I rioni hanno gareggiato in un percorso di 100 m cecando di centrare con le loro lance gli anelli appesi lungo il tragitto. La squadra vincitrice, ovvero quella che ha centrato più anelli nel minor tempo possibile, ha vinto una cifra da utilizzare in opere concrete, come ad esempio apportare delle migliorie alla contrada.

La giornata all’insegna della natura e dell’intrattenimento è partita sin dal mattino con “Boschi e vicoli a Cavallo”, una passeggiata a cavallo lungo un percorso di circa 20 km tra le bellezze naturalistiche del territorio, a seguire si è tenuto il pranzo all’aperto e poi, dopo la gara, ballo e divertimento sino a tarda ora.