Ants Viterbo – Panthers Roseto, la presentazione del match

ROSETO DEGLI ABRUZZI – È tutto pronto per l’esordio ufficiale delle ARAN Cucine Panthers Roseto nel campionato di Serie B 2021/22: un’avventura che partirà dal PalaMalè di Viterbo contro la formazione locale del Basket Ants, domani alle 18:30. Trasferta da prendere con le molle, anche considerando i vari problemi fisici che hanno condizionato il precampionato delle biancazzurre: in particolare quelli di Camila Berardi, ancora alle prese con le fascite plantare, che hanno portato con grande rammarico la società a rescindere il contratto con l’esterna argentina.

La formula del campionato prevede sedici squadre suddivise in due gironi da otto, che nella prima fase si affrontano in partite di andata e ritorno per un totale di quattordici giornate. Le prime quattro classificate accedono alla Pool Promozione, dove affrontano in partite di andata e ritorno le squadre provenienti dal girone opposto, partendo da una classifica che tiene conto degli scontri diretti già disputati contro le altre qualificate.

Le prime quattro classificate della Pool Promozione accederanno alle Semifinali (con gare di andata e ritorno l’8 e 11 maggio), e poi alle Finali 3/4 e 1/2 Posto (gara secca il 15 maggio). È ancora da definire il numero di squadre che accederanno alla Fase Nazionale, con in palio la promozione in A2.

1° GIORNATA-GIRONE A

Sabato 23 ore 18:00 Elite Roma-Campobasso

Sabato 23 ore 18:30 Ants Viterbo Panthers Roseto

Domenica 24 ore 17:00 Pink Terni-Frascati

Domenica 24 ore 18:00 Bull Latina-Virtus Aprilia

1° GIORNATA-GIRONE B

Sabato 23 ore 18:15 Smit Roma-Stella Azzurra

Sabato 23 ore 19:45 Magic Chieti-Esquilino

Sabato 23 ore 20:00 Basket Roma-Willie Rieti

Domenica 24 ore 20:00 San Raffaele-Orvieto