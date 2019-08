Aielli, pubblica illuminazione: intervento da 500mila euro

AIELLI – Il Sindaco Enzo di Natale, con la sua amministrazione ha deciso intervenire in maniera radicale per modernizzare e rendere efficiente la rete della Pubblica Illuminazione. Un intervento da 500 mila Euro che andrà a riguardare l’intero territorio Comunale.

L’intervento sarà realizzato mediante adesione ad una convenzione Consip della durata di 9 anni. Nel costo del canone annuale di convenzione, sono ricompresi tutti gli interventi di efficIentamento, ammodernamento ed ampliamento della attuale linea di illuminazione pubblica. Il canone annuale sarà inferiore alla attuale spesa per illuminazione e manutenzione generando da subito un risparmio che potrà essere reinvestito per altri interventi sul territorio.

“Verranno rifatti ex novo, la linea, gli impianti e i punti luce”, ha evidenziato il primo cittadino Enzo Di Natale, “verrà utilizzata ovviamente tecnologia di nuova generazione, con luci Led, che ovviamente oltre ad abbattere i costi, eliminerà la dispersione di energia, darà una maggiore luminosità, verrà meno l’inquinamento luminoso. Una piccola rivoluzione per il nostro comune che attendeva da 30. L’opera – continua il primo cittadino- riguarderà l’intero territorio comunale di Aielli, sia Aielli Alto che Stazione, Borgo Sardellino e verranno illuminate anche quelle aree dove oggi non ci sono punti luce”.