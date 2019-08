PESCARA – Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Mobile, con l’ausilio di 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo e il cane antidroga della Polizia di Stato, nell’ambito del servizio di rafforzamento del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti disposto dal Questore di Pescara Misiti, ha proceduto ad eseguire ordinanze di custodia cautelare che hanno portato ai domiciliari 3 cittadini italiani: S.K cinquantenne pescarese pluripregiudicata che dovrà espiare la pena di anni 1 mesi 1 di reclusione e mesi 7 di arresto per i reati di 337 e 582 C.P.; M.E. quarantenne Pescarese che dovrà espiare la pena di anni 3 e giorni 17 di reclusione per il reato di cui all’art. 328 c.p. e 624 c.p. ; V.G sessantenne. napoletano dovrà espiare la pena di giorni 2 di reclusione per il reato di cui all’art. 707 C.P ; eseguite anche alcune perquisizioni domiciliari, alla ricerca di droga, con esito negativo.

Pescara, spaccio di sostanze stupefacenti: arrestate tre persone