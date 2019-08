Fossacesia, un circuito per il Pump Track nel Parco della Libertà

FOSSACESIA – Il Comune di Fossacesia sta valutando la proposta di attrezzare il Parco della Libertà per realizzare un percorso adatto alla pratica del Pump Track, una nuova disciplina sportiva che sta riscuotendo un grande successo, particolarmente divertente per mountainbikes, bmx, trottinette, monopattini, pattini in linea e bici senza pedali.

L’idea è nata dopo l’incontro in Comune tra il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, l’assessore allo Sport Maura Sgrignuoli l’assessore ai Parchi Pubblici Danilo Petragnani e l’ex ciclista professionista Moreno Di Biase, che ha presentato al primo cittadino alcuni giovanissimi allievi della sua scuola di ciclismo, in questi giorni impegnati in un campus nel Parco Aldo Moro incentrato sulla sicurezza su strada.

“La proposta che ci è arrivata da Moreno Di Biase sul Parco della Libertà per farla diventare un’area per giochi per ciclisti, adatto soprattutto ai bambini, ci ha trovato molto interessati – ha affermato il Sindaco Di Giusepantonio –. La nostra città vanta una grande tradizione nel ciclismo grazie all’indimenticato Alessandro Fantini e che prosegue con passione e ottimi risultati. Moreno Di Biase, che ha grandi qualità sportive, tra l’altro, ha iniziato la sua attività proprio nella società ciclistica di Fossacesia dedicata al grande corridore, un motivo in più per impegnarci nel progetto sul Parco della Libertà”.

Il Pump Track è uno sport che viene praticato principalmente su bici con la quale si gira su una pista appositamente attrezzata senza l’ausilio della pedalata. É utile poi per affrontare sentieri, sviluppa la capacità di anticipare gli ostacoli mantenendo la velocità costante anche nei tratti più tecnici e scassati. Tra l’altro è indicato per i più piccoli perché non allena solamente la tecnica, ma aiuta a sconfiggere le paure, insegnando loro a fidarsi del proprio mezzo e delle loro capacità.

“Entro ottobre promuoveremo con il sindaco un incontro con Moreno Di Biase , i tecnici del Comune e della Federazione ed i rappresentanti dell’ associazione fossacesiana “A.Fantini” per valutare questa interessante proposta, che valorizzerà le qualità del ciclismo e sopratutto dei giovanissimi impegnati in questa disciplina sportiva”: così hanno detto gli assessori Sgrignuoli e Petragnani.