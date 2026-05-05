Abruzzo, nuovi fondi per riqualificare i mercati rionali comunali

PESCARA – La Regione Abruzzo punta sulla riqualificazione dei mercati rionali comunali come leva di sviluppo economico e sociale. L’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca (nella foto) ha annunciatol’approvazione, da parte della Giunta regionale, della delibera che sostiene gli interventi di ammodernamento e valorizzazione delle aree mercatali pubbliche.

Secondo l’assessore, i mercati rionali rappresentano “un valore aggiunto per il tessuto economico dei comuni abruzzesi”, luoghi di aggregazione e identità che meritano investimenti mirati. L’avviso è destinato ai comuni tra 15.000 e 45.000 abitanti, con progetti compresi tra 20.000 e 70.000 euro.

Tecnologia, accessibilità e decoro urbano

La misura finanzia interventi per: ammodernamento tecnologico delle aree mercatali, accessibilità per persone con disabilità o ridotta mobilità, riqualificazione dei banchi e dei box secondo le normative igienico‑sanitarie e miglioramento del decoro e della funzionalità degli spazi pubblici

Magnacca sottolinea che l’obiettivo è duplice: migliorare la qualità dei servizi e trasformare i mercati rionali in luoghi attrattivi anche dal punto di vista turistico, storico e socio‑culturale.