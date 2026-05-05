Aeroporto d’Abruzzo, D’Annuntiis: investimenti record e +66% di passeggeri nel 2026

PESCARA – L’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Umberto D’Annuntiis rivendica la strategia di investimento portata avanti dalla Regione Abruzzo sull’Aeroporto d’Abruzzo, definendola “una visione industriale e di sviluppo” che sta producendo risultati concreti sul piano economico, turistico e occupazionale.

Dal 2019 al 2026, la Regione ha destinato a SAGA oltre 18,8 milioni di euro in conto esercizio e quasi 5 milioni in ricapitalizzazioni. Risorse che, sottolinea D’Annuntiis, non rappresentano costi a fondo perduto ma investimenti strategici per garantire sicurezza, continuità operativa e competitività dello scalo. Solo i servizi obbligatori (antincendio, sicurezza e pronto soccorso) richiedono circa 2 milioni di euro l’anno.

Il confronto con il passato, aggiunge l’assessore, evidenzia come gli stanziamenti della precedente giunta (10 milioni più 13 milioni di ricapitalizzazioni tra 2014 e 2018) non abbiano prodotto un reale rilancio, lasciando lo scalo con carenze strutturali, in particolare sul fronte antincendio.

Numeri record: +66% di passeggeri e impatto economico fino a 400 milioni

Il 2026 segna una crescita senza precedenti: l’Aeroporto d’Abruzzo ha superato 1,1 milioni di passeggeri, con un +66% nel primo quadrimestre rispetto all’anno precedente, la migliore performance in Italia.

Secondo le stime, 1,15 milioni di passeggeri generano oltre 200 milioni di euro di valore diretto per turismo e servizi locali, con un indotto complessivo che può raggiungere 350-400 milioni.

Sul fronte occupazionale, ogni 1.000 passeggeri aggiuntivi generano 1 posto di lavoro diretto e 2-3 nell’indotto: un traffico annuo di 1,15 milioni sostiene quindi 3.000-4.000 lavoratori.

Determinante anche l’abolizione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, che ha reso lo scalo più competitivo per compagnie e passeggeri.

Infrastrutture: lavori conclusi e cantieri strategici

La Regione ha accompagnato la crescita con interventi finanziati tramite fondi FSC:

Lavori conclusi:

area airside: 4,42 milioni

riqualificazione area landside: 2,745 milioni

reparti di volo Enti di Stato: 2,078 milioni

Interventi in corso:

allungamento pista: 7,5 milioni

infrastrutture cargo ed efficientamento energetico: 2,72 milioni

adeguamento sismico aerostazione e nuovi mezzi: 2,58 milioni

Nella programmazione FSC 2021-2027 sono previsti ulteriori interventi su raccordi, pavimentazioni e superfici di sicurezza.

Bilancio in utile e prospettive

L’ultimo bilancio SAGA si è chiuso con un utile di oltre 170 mila euro, smentendo – afferma D’Annuntiis – la narrazione dell’aeroporto come “carrozzone pubblico”.

Con la pista allungata ormai prossima all’attivazione e nuovi investimenti già programmati, lo scalo punta a diventare ancora più competitivo e capace di attrarre nuove rotte.

“L’Abruzzo sta volando – conclude D’Annuntiis –. L’aeroporto non è una spesa da tagliare, ma una leva di sviluppo da rafforzare”.