Meteo Abruzzo weekend dall’8 al 10 maggio 2026: sole e nuvole

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it venerdì 8 e sabato 9 ci sarà sull’Abruzzo una parentesi stabile, con sole che tornerà protagonista ovunque. Tuttavia si tratterà di una breve tregua in quanto domenica è atteso un nuovo generale peggioramento legato all’ingresso di un’impulso perturbato di matrice atlantica.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 8 maggio 2025

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2850 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Sabato 9 maggio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 3050 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Domenica 10 maggio

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3300 metri. Mare da poco mosso a mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (8-10 maggio 2026)

PESCARA

VEN – min 15° max 19°

SAB – min 14° max 22°

DOM – min 16° max 21°

CHIETI

VEN – min 13° max 18°

SAB – min 11* max 22°

DOM – min 14° max 21°

TERAMO

VEN – min 13* max 19°

SAB- min 11° max 23°

DOM – min 15° max 20°

L’AQUILA

VEN – min 11° max 17°

SAB – min 8° max 22°

DOM – min 13° max 20°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.