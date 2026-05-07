Abruzzo, vincita da 20mila euro con “Maxi Miliardario New” a Ripa Teatina

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RIPA TEATINA – Abruzzo protagonista con il Gratta e Vinci “Maxi Miliardario New”. Nell’ultima settimana, riporta Agipronews, a Ripa Teatina, in provincia di Chieti, è stata realizzata una vincita da 20mila euro presso l’esercizio commerciale nella Contrada Santo Stefano, 7400.
In Abruzzo, nel 2025, la spesa relativa ai giochi – ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori – ha registrato un lieve incremento rispetto all’anno precedente: secondo un’elaborazione di Agipronews, dai 585 milioni di euro del 2024 si è passati ai 595 milioni attuali, con una crescita pari all’1,7%. Per quanto riguarda, invece, la provincia di Chieti, la spesa si attesta intorno ai 155 milioni di euro, in linea con i dodici mesi precedenti.