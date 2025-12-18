Abruzzo, inaugurati i nuovi servizi di e-bike sharing lungo la costa

GIULIANOVA – Il 18 dicembre 2025, a Giulianova presso l’Ente Porto, sono stati inaugurati i nuovi servizi di noleggio biciclette elettriche cittadine destinati ai comuni di Martinsicuro, Roseto degli Abruzzi, Silvi e Francavilla al Mare. L’iniziativa amplia la rete già attiva nelle province di Chieti (Chieti, Ortona, San Vito Chietino) e Teramo (Teramo, Tortoreto, Giulianova, Pineto e Alba Adriatica).

Il progetto, senza costi per le municipalità, è stato reso possibile grazie a contributi ministeriali per la sharing mobility, trasferiti dalla Regione Abruzzo a TUA S.p.A., che ha affidato la gestione a VAIMOO (Angel Holding) tramite avviso pubblico. La società operatrice ha investito ulteriormente sul territorio, introducendo 65 nuove e-bike distribuite in 24 stazioni nei quattro nuovi centri, portando il totale regionale a 345 biciclette elettriche in 104 stazioni su 12 comuni. L’estensione consente di collegare oltre 100 km di litorale, pari a circa l’80% della costa abruzzese, con un unico sistema di bike sharing.

Il servizio, progressivamente attivo dal giorno dell’inaugurazione, si integra con il trasporto pubblico locale gestito da TUA, prevedendo sconti per gli utenti già in possesso di titoli di viaggio TUA. Informazioni su tariffe e stazioni sono disponibili sui portali dedicati delle province di Chieti e Teramo.

Dichiarazioni istituzionali

L’assessore regionale ai trasporti Umberto D’Annuntiis ha sottolineato come l’estensione del bike sharing rappresenti un passo concreto verso una mobilità moderna e sostenibile, capace di servire 12 comuni e oltre 100 km di costa con un sistema integrato e accessibile.

Il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes, ha evidenziato i benefici ambientali e sociali del progetto, sottolineando la riduzione del traffico e dell’inquinamento urbano e la collaborazione con TUA come elemento decisivo per un sistema di mobilità integrato.

Il sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ha rimarcato l’importanza delle nuove stazioni per incentivare l’uso di mezzi alternativi all’auto privata, migliorando la qualità dell’aria e la vivibilità urbana. Ha ringraziato Regione e TUA per aver incluso il comune nel progetto, che consente collegamenti anche con le zone periferiche e i centri vicini.

Il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, ha espresso soddisfazione per l’ingresso nel sistema VAIMOO, sottolineando l’esiguità dei costi per gli utenti e l’impegno dell’amministrazione nel promuovere la mobilità sostenibile come obiettivo qualificante.

La sindaca di Francavilla al Mare, Luisa Russo, ha definito il progetto un’opportunità per migliorare la qualità della vita e rendere gli spostamenti più rispettosi dell’ambiente, auspicando ulteriori investimenti di TUA nel trasporto pubblico locale.

Il ruolo di TUA e VAIMOO

Il presidente di TUA S.p.A., Gabriele De Angelis, ha ribadito che l’estensione del bike sharing è parte di una strategia di mobilità intermodale che integra bici, autobus e treni, offrendo ai cittadini un sistema flessibile e sostenibile. Ha ringraziato Regione Abruzzo, amministrazioni comunali e team tecnico per la collaborazione che ha reso possibile il progetto.

Il CEO di VAIMOO, Matteo Pertosa, ha espresso orgoglio per l’estensione del servizio con e-bike prodotte in Italia e gestite da personale abruzzese. Ha sottolineato i feedback positivi dei cittadini e la crescita costante dell’utilizzo, auspicando che ogni amministrazione possa in futuro decidere autonomamente come integrare i servizi di trasporto urbano tra autobus ed e-bike sharing.