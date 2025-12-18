MATCH 4.0 Abruzzo: nuove nomine e governance rafforzata

PESCARA – Il 17 dicembre 2025 a Pescara, gli organi sociali di MATCH 4.0 – Digital Innovation Hub Abruzzo hanno deliberato un importante aggiornamento delle cariche apicali, segnando una tappa significativa nel percorso di consolidamento e crescita della struttura. Questo rinnovamento rientra nel progetto di rafforzamento della governance, in linea con gli obiettivi strategici di sviluppo, innovazione e supporto alle imprese del territorio.

Costituito nel 2018 da tutte le associazioni Confindustriali abruzzesi, MATCH 4.0 è una realtà diffusa e dinamica che ha come missione la promozione della trasformazione digitale, dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità delle imprese locali. Il network coinvolge università, centri di ricerca, competence center, cluster tecnologici, incubatori, start-up e istituzioni, ed è parte integrante della rete nazionale dei Digital Innovation Hub di Confindustria, con un ruolo di collegamento tra le imprese abruzzesi e l’ecosistema europeo dell’innovazione digitale.

Nuove nomine

La nuova fase sarà guidata dall’ing. Ercole Cauti (nella foto), nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione. Già Direttore del Digital Innovation Hub, Cauti porta con sé una profonda conoscenza del progetto e del tessuto imprenditoriale regionale, garantendo continuità gestionale e visione strategica.

Il ruolo di Direttore è stato affidato all’ing. Nicola Di Marcoberardino, manager con esperienza di alto profilo maturata in contesti industriali complessi e tecnologicamente avanzati, già Amministratore Delegato di Dyloan Bond Factory e Direttore Industriale di Brioni. La sua nomina rappresenta un rafforzamento delle competenze operative e direzionali della struttura.

Restano in consiglio di amministrazione Lorenzo Dattoli, Vice Presidente e Presidente di Confindustria Abruzzo e Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, insieme ai consiglieri Donato Colleluori (Ceo di Xera srl), Massimiliano Iocco (fondatore di Iocco srl) ed Ezio Rainaldi (Presidente di Confindustria L’Aquila). La governance si arricchisce così di competenze trasversali nel mondo dell’impresa, del digitale e di Industria 5.0.

Obiettivi del rinnovamento

Le nuove nomine si inseriscono in un percorso di potenziamento della governance con l’obiettivo di consolidare la struttura organizzativa e rilanciare il posizionamento strategico di MATCH 4.0. Il rinnovo mira a incrementare la capacità di esecuzione, coordinamento e sviluppo di progetti innovativi, rafforzando al contempo il presidio delle opportunità offerte dai bandi europei, nazionali e regionali.

Il Presidente Cauti ha sottolineato come la trasformazione digitale sia al centro delle dinamiche competitive e come una governance rinnovata permetta di accompagnare le imprese abruzzesi lungo percorsi di innovazione e sostenibilità, con particolare attenzione alle PMI. Di Marcoberardino ha evidenziato l’importanza delle competenze messe in campo e della piena attivazione del network territoriale, utile per intercettare risorse e sviluppare servizi dedicati alle imprese.

MATCH 4.0 come hub per l’innovazione

MATCH 4.0 si conferma punto di riferimento per la trasformazione digitale delle PMI abruzzesi, anche grazie a progetti come EDIHAMO – European Digital Innovation Hub Abruzzo e Molise, finanziato per potenziare competenze digitali, innovazione e networking.

Le opportunità per il sistema produttivo regionale sono già disponibili attraverso un ampio catalogo di servizi che includono digitalizzazione, cybersecurity, intelligenza artificiale, valutazione della maturità digitale e orientamento verso strumenti finanziari e di innovazione.

In sintesi, il rinnovamento della governance di MATCH 4.0 segna un passo decisivo per rafforzare la capacità dell’hub di sostenere le imprese abruzzesi nei processi di innovazione, digitalizzazione e competitività, consolidando il ruolo dell’Abruzzo nell’ecosistema nazionale ed europeo dell’innovazione.