Abruzzo a Vinitaly e Vinitaly and the City: promozione in crescita

REGIONE – La Regione Abruzzo partecipa alla 58ª edizione del Vinitaly (12-15 aprile) con 97 aziende vitivinicole e, per la prima volta, sarà presente anche a “Vinitaly and the City”, il fuori salone dedicato agli enoappassionati nel centro storico di Verona. L’assessore regionale all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, sottolinea come questa doppia presenza rafforzi la strategia di promozione del territorio, unendo Fiera e iniziative immersive rivolte al grande pubblico.

In collaborazione con il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, saranno allestiti uno stand con food pairing nel Cortile del Tribunale e un esclusivo tasting sulla Torre dei Lamberti dedicato al Cerasuolo d’Abruzzo, simbolo dell’identità vitivinicola regionale. Il presidente del Consorzio, Alessandro Nicodemi, evidenzia il valore di una vetrina così prestigiosa per consolidare il posizionamento del vino abruzzese sui mercati internazionali.

La Regione punta a un racconto più contemporaneo e accessibile delle proprie eccellenze, integrando vino, cultura e territorio. Tra le iniziative anche un corner dedicato a L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, per valorizzare tradizioni, patrimonio storico-artistico e identità regionale. Imprudente parla di un modello di promozione integrata che sostiene imprese, turismo e crescita dell’Abruzzo.