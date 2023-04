Abbateggio-Sant’Agnello di Elice: due eventi podistici per la Pasqua 2023

ABBATEGGIO – Abbateggio si fa sempre trovare pronto all’appuntamento con il podismo ad alta quota e lo sarà sabato 8 aprile, vigilia di Pasqua, con l’Ecotrail della Giumentina. La manifestazione come negli anni precedenti è organizzata dalla Marathon Club Manoppello Sogeda con il coinvolgimento dell’ultramaratoneta Marcello Mastrodicasa e dell’amministrazione comunale di Abbateggio che tengono molto alla promozione di questo evento podistico dove si mescola non solo l’impegno agonistico ma anche la promozione degli splendidi scenari della valle giumentina nel cuore del Parco della Maiella. La gara competitiva di 12 chilometri ha come validità di quarto Trofeo Italiano Borghi più Belli d’Italia mentre per gli sportivi non allenati è prevista una passeggiata non competitiva. Il ritrovo è fissato alle 8:30 presso l’Ecomuseo del Paleolitico dell’area giumentina con la partenza prevista alle 10:00. La caratteristica principale di questo evento podistico giunto all’ottava edizione è il “terzo tempo”: dopo la fatica, tutti a prendere parte al pranzo offerto dal comune di Abbateggio e dalla Pro loco.

Il podismo sembra aver trovato a Sant’Agnello di Elice il terreno fertile per la nascita di una nuova manifestazione in data lunedì 10 aprile. Tutto questo grazie all’impegno congiunto dell’associazione ricreativa Sant’Agnello e San Vincenzo e dell’Atletica Val Tavo che sono gli artefici nel dietro le quinte di questa gara podistica che un tempo era una classica del ciclismo dilettantistico. È un appuntamento podistico in versione pomeridiana con il ritrovo alle 15:00 e la partenza alle 16:00 sulla distanza di 9 chilometri. Anche per il lunedì di Pasqua è previsto una sorta di terzo tempo post gara con un ricco ristoro offerto dall’associazione ricreativa Sant’Agnello-San Vincenzo e la festa che si protrarrà fino a sera grazie anche al concerto musicale del complesso Le Notti Magiche.