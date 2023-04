Pescara, consegna Colombe pasquali alla Cittadella dell’Accoglienza

PESCARA – “L’omaggio delle Colombe Pasquali del Maestro pasticcere Federico Anzellotti alla Cittadella dell’Accoglienza per contribuire a garantire una Pasqua più dolce e serena agli ospiti che ogni giorno frequentano la struttura e fruiscono del suo servizio mensa. È il dono portato oggi dall’Associazione Pescara nel Cuore con il generoso contributo del Maestro Anzellotti, del sindaco di Pescara Carlo Masci e del vicepresidente del Consiglio comunale Berardino Fiorilli, un piccolo gesto con cui abbiamo voluto testimoniare la nostra vicinanza solidale a una piccola comunità nella comunità cittadina”. Lo ha detto il Presidente dell’Associazione ‘Pescara nel Cuore’ Mattia Cervoni ufficializzando la visita e l’omaggio consegnato oggi alla mensa della Cittadella dell’Accoglienza di via Alento, dove la delegazione istituzionale è stata accolta dal Direttore della Caritas Corrado De Dominicis.

“Si tratta di un piccolo gesto – ha spiegato il Presidente Cervoni – per una struttura che fornisce circa 200 pasti al giorno, tra il pranzo e la cena, che vive e opera grazie a decine di volontari che quotidianamente mettono a disposizione il proprio tempo per cucinare, servire ai tavoli, sparecchiare, pulire, assistere gli ospiti in ogni esigenza personale, un piccolo grande esercito di uomini e donne che anche oggi, nel giorno del sabato santo, non hanno fatto mancare la propria encomiabile e irrinunciabile presenza, persone alle quali va il ringraziamento di una città intera per la loro capacità di non lasciare nessuno indietro e non far sentire alcuno solo”. “E sono infatti i volontari la grande anima della Caritas – ha sottolineato il sindaco Masci -, perché per le Istituzioni il contributo delle Associazioni del Terzo settore è fondamentale e quello garantito quotidianamente dalla Caritas ha un valore inestimabile”. Subito dopo il Presidente Cervoni, con il sindaco Masci, il vicepresidente Fiorilli e il Maestro Pasticcere Anzellotti hanno consegnato al Direttore della Caritas De Dominicis le colombe tradizionali, classiche, mandorlate, al cioccolato e al pistacchio, dolci che allieteranno domani il pranzo di Pasqua degli ospiti.