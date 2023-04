Giulianova, disponibili due nuovi autobus per la linea urbana

GIULIANOVA – Una notizia positiva arriva in municipio, in queste ore che introducono alla Pasqua. La ditta Gaspari ha infatti comunicato al Sindaco Jwan Costantini che sono stati immessi nel servizio di trasporto urbano di Giulianova due nuovi mezzi. Si tratta di due autobus Mercedes Euro 6 E, nuovi di fabbrica. I veicoli sono a contenuta emissione di Co2 ( i livelli più bassi della categoria), sono dotati di ogni comfort e dispongono di accessi per disabili, videosorveglianza, conta passeggeri, geolocalizzazione. La dotazione del parco mezzi urbano è dunque sensibilmente potenziata, con indiscutibili vantaggi per la mobilità pubblica e la cittadinanza. Il Sindaco Jwan Costantini e l’ Amministrazione Comunale, apprendendo della novità, esprimono gratitudine, soddisfazione e plauso.

