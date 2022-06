“A’ Vucciria Sicilia Street Food” a Lanciano: ecco quando

L’evento che ricrea le atmosfere dell’isola, in particolare dell’omonimo quartiere di Palermo, si terrà dal 30 giugno al 3 luglio

LANCIANO – Corso Trento e Trieste nel cuore del centro cittadino della Città Lanciano, sarà il palcoscenico per una delle manifestazioni più richieste sul territorio Nazionale. Il Tour che porta la Sicilia nelle piazze più belle d’Italia della A’ Vucceria Sicilia è organizzato da Ivano Fassiotti Noi Costa Dei Trabocchi e Cinzia Veneziano Presidente dell’Associazione LEOPOTTER ACTION ETICA Street

Ivano Fassiotti di “Noi Costa Dei Trabocchi” ha colto nella A’ Vucciria Sicilia Street Food un forte veicolo di promozione turistica culturale per la Città, apportando un indotto di persone provenienti anche da altre Regioni.

A comprovare la prospettiva di sviluppo turistico e commerciale, sono i numerosi successi di affluenza in ogni tappa del Tour Siciliano. Come afferma la presidentessa Cinzia Veneziano “Il Patrimonio enogastronomico Siciliano è una storia densa dove si ritrovano le influenze Greche, Arabe e Normanne. Per questo motivo la Sicilia ha un immenso patrimonio di gusto tra eccellenze enogastronomiche e prodotti tipici”. E prosegue: “Per i quattro giorni della manifestazioni si potranno gustare, come nella tradizione Siciliana, prodotti che spaziano dal dolce al salato, dal pesce ai vini, prodotti tipici compresi. Facciamo un breve elenco di alcuni dei prodotti street che si potranno gustare a Lanciano: Pane ca Meuza, Arancine, Pane e Panelle, Frittura di Pesce alla Palermitana, Panzerotti, Anellini alla Norma, Pasta con le Sarde, Grigliate di Carne, Sfincione.

A’ Vucciria Sicilia ricrea le atmosfere dell’isola, in particolare il rinomato quartiere A’ Vucciria di Palermo, attraverso un mercato gastronomico curato mediante l’utilizzo di strutture “brendizzate” con i colori tipici dell’Isola, dove il visitatore e gentile ospite potrà degustare direttamente sul posto i prelibati piatti o portarseli a casa. A Chiudere l’offerta sarà la Presenza dell’Attore Tony Sperandeo protagonista di numerosi film di fama Nazionale e amatissimo dal p ubblico soprattutto quello femminile.

Prima di chiudere ci preme ringraziare in primisi il Sindaco di Lanciano Filippo Paolini, l’Amministrazione Comunale per la Concessione del Gratuito Patrocinio. Ringraziamo infine l’Assessore al Commercio della Città Maria Ida Troilo, per aver creduto da subito al progetto come occasione turistico commerciale per tutta la Comunità Lancianese”

La manifestazione si svolgerà dal Giovedi 30 Giugno 2022 al 03 Luglio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 24:00 Tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore22:00 l’Attore di Cinema e Teatro TONY SPERANDEO sarà a disposizione per la gioia del pubblico , per selfie, fotografie, interviste ed autografi.