Nono evento per il Francavilla Urban Festival: ecco quando

Il 3 luglio verrà inaugurata la mostra dello scultore Nicola Granata e si parlerà di vino con Marina Cvetic e Stefania Ricci

FRANCAVILLA AL MARE – Si terrà domenica 3 luglio alle 21 il nono evento di Francavilla urban festival, la rassegna di arte, cultura, letteratura, territorio, ideata e curata da Massimo Pasqualone (nella foto). Per l’occasione verrà inaugurata la mostra dello scultore Nicola Granata nella boutique Diana, che la ospiterà per tutto il mese di luglio. Lo scultore verrà presentato da Valentina Di Paolo e come ospiti d’onore ci saranno due protagoniste del mondo imprenditoriale e del vino abruzzese: Marina Cvetic e Stefania Ricci. La serata sarà impreziosita dal reading teatrale dell’associazione culturale Labirinti teatro, presieduta da Riccardo Iezzi.

“Francavilla urban festival si sta rivelando uno straordinario contenitore di eventi culturali, senza nessun finanziamente da parte di nessuno, che vengono realizzati grazie alla collaborazione tra gli esercizi commerciali e le associazioni Irdidestinazionearte, Human post, Endas Cultura Abruzzo, Comitato di valorizzazione e difesa del territorio abruzzese, Museo Guidi di Forte dei Marmi, Ets Luca Romano, Comitato Le donne dell’Angelo, Ass. Sandro Pertini, Omniartis” -sottolinea il critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone.