Abruzzo, Campus OR.A. 2019: la quarta edizione

ABRUZZO – Torna anche nel 2019 l’appuntamento fisso del Campus OR.A. – Orientamento in Abruzzo, ideato ed organizzato dall’Associazione no-profit Residents of Abruzzo in the World (RAW) e giunto oramai alla sua quarta edizione.

Il Campus OR.A. è un campus di orientamento per i 20 migliori studenti delle Scuole Superiori d’Abruzzo; si svolge nel periodo estivo in Abruzzo ed ha la durata di tre giorni. Durante il campus gli studenti hanno l’opportunità di conoscersi ed approfondire temi di attualità, attraverso la presentazione di esperienze professionali di spicco da parte di professionisti di successo. Lo scopo è quello di sostenere il merito e supportare gli studenti nella maturazione di una scelta più consapevole del futuro universitario e lavorativo. Il progetto è interamente organizzato e finanziato dall’Associazione RAW, dunque la partecipazione per gli studenti è totalmente gratuita.

“Con sacrificio e passione tutto il direttivo dell’Associazione RAW si è impegnato per riproporre anche nel 2019 il Campus OR.A.; è un evento davvero unico nel suo genere perché segna una convergenza concreta di persone intellettualmente curiose sul territorio abruzzese, nell’ottica di un passaggio generazionale volto a valorizzare le menti più brillanti della nostra regione”, dichiara il presidente, l’ing. Davide Michelucci.

Il programma delle scorse edizioni del Campus ha visto salire in cattedra numerosi professionisti abruzzesi, tra cui spiccano la medaglia Fields 2018 Alessio Figalli, il professore straordinario di diritto del lavoro Universitas Mercatorum ROMA Raffaele Bonanni, il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, il presidente dell’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea e vicepresidente ANFE Carlo Fonzi, gli attori Federico Perrotta e Giacomo Ferrara. Anche quest’anno, promettono gli organizzatori, verrà proposto un programma stimolante per garantire ai partecipanti una formazione di altissimo livello…e non mancheranno piacevoli sorprese.

“Invitiamo i Dirigenti Scolastici di tutti gli istituti superiori a diffondere l’iniziativa nelle proprie scuole e ad individuare, insieme ai professori, studenti particolarmente meritevoli, in modo da candidarli ed offrire loro l’opportunità di partecipare a questo ambizioso progetto, nuovo nelle forme e nei contenuti.”, chiosa il vicepresidente RAW, la pluricampionessa mondiale di pattinaggio artistico Debora Sbei.