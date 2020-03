Zoo d’Abruzzo, Febbo: “Assicurati i primi aiuti per gli animali”

ROCCA SAN GIOVANNI – “Assicurati i primi aiuti per gli animali dello Zoo D’Abruzzo”. Ad annunciarlo è l’assessore regionale Mauro Febbo che spiega come “a fare le spese dell’emergenza del coronavirus non siano soltanto gli uomini, ma anche gli animali. A seguito della chiusura al pubblico dello Zoo D’Abruzzo sono venute meno le uniche entrate che permettevano di garantire cibo e cure primarie agli animali ospiti dello Zoo di Rocca San Giovanni”.

“Siamo riusciti con solerzia ad accogliere l’appello e il grido d’aiuto del Dott. Mario Bellucci, direttore e proprietario dello Zoo, garantendo un primo aiuto. È un momento di emergenza – prosegue Febbo – e non potevamo sottrarci a far fronte anche a questa necessità mossi soprattutto dalla sensibilità e solidarietà”.