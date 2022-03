Zennaro in visita istituzionale all’Ospedale “Maria SS. Dello Splendore”

Con il Sindaco Jwan Costantini ha incontrato il direttore sanitario, dottor Paolo Calafiore, e visitato i reparti. “L’avvicinarsi della stagione turistica rende questo ospedale una struttura strategica nei servizi al territorio”

GIULIANOVA – L’onorevole Antonio Zennaro, in veste istituzionale, ha visitato oggi l’ Ospedale “Maria SS. dello Splendore”. Il deputato della Lega, con il Sindaco Jwan Costantini, ha incontrato il direttore sanitario del nosocomio, dottor Paolo Calafiore, e portato il suo saluto in numerosi reparti, a partire dal Pronto Soccorso. L’onorevole ha visitato gli spazi, osservato le attrezzature a disposizione dei pazienti e il quotidiano luogo di lavoro del personale. Soprattutto, ha incontrato e ascoltato i medici.

“Nelle parole e nelle istanze di chi vive ogni giorno l’ospedale – ha commentato Zennaro – c’è la chiave per poter dare le giuste risposte. Le istituzioni hanno il dovere di conoscere da vicino le realtà assistenziali del territorio, a partire dagli ospedali. Quello di Giulianova, geograficamente strategico, sarà chiamato ad un ulteriore impegno nella stagione turistica, che è alle porte. Anche per questo merita particolare attenzione, grande considerazione e massimo ascolto”. “ Questa mattina – aggiunge il Sindaco Costantini – abbiamo toccato con mano, di nuovo, la realtà del nostro ospedale. Smentendo quanti costantemente annunciano chiusure di reparti e smobilitazioni, la struttura punta su ottime prospettive di crescita e, grazie ai recenti, concreti interventi funzionali e strutturali, non smette di garantire servizi di qualità alla comunità giuliese e al territorio”.