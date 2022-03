A Pescara l’Ambasciatrice dell’Armenia in Italia Hambardzumyan

Nelle programma del 15 marzo la presentazione del libro ‘Canti popolari armeni’, del programma culturale ARIA 2022 e l’anteprima Stills of Peace Ed. IX.

PESCARA – Martedì 15 marzo alle ore 18, nella Sala Consiliare del Comune di Pescara (Piazza Italia 1,) Fondazione ARIA, in collaborazione con il Comune di Pescara, l’Ambasciata d’Armenia in Italia e il Comune di Atri, presenterà il libro ‘Canti popolari armeni’, il Programma Culturale ARIA 2022 e un’anteprima della nona edizione della rassegna d’arte e culture internazionali ‘Stills of Peace and Everyday Life’.

Ospite a Pescara l’Ambasciatrice dell’Armenia in Italia S.E. Tsovinar Hambardzumyan, in occasione del trentennale dei rapporti diplomatici con l’Italia, e la scrittrice Antonia Arslan, autrice de ‘La Masseria delle allodole’, Premio Stresa e Campiello 2004.

Nel corso dell’evento sarà presentato e distribuito l’antologia ‘Canti popolari armeni’ (Carabba Editore, 1921) di Arshag Chobanian, con la traduzione di Domenico Ciampoli. A cento anni di distanza, il libro è stato ripubblicato per conto della Fondazione ARIA, rispettando fedelmente la forma originale, con la preziosa aggiunta di una prefazione di Antonia Arslan, scrittrice, traduttrice e accademica italiana di origini armene. La soprano Giuseppina Piunti leggerà alcune poesie tratte dalla raccolta ampia e articolata che comprende canti d’amore, di nozze, bellissime preghiere e duetti scherzosi tra ragazzi e ragazze.

Questo è il primo evento ufficiale della Fondazione ARIA tenuto a battesimo dal neo presidente Dante Marianacci (già dirigente dell’Area della promozione culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e direttore degli Istituti Italiani di Cultura all’estero) che presenterà il ricco programma culturale della Fondazione ARIA del 2022. A partire dal progetto più longevo Stills of Peace, giunto alla nona edizione, di cui di fatto questo evento rappresenta un’anteprima. visto che il Paese ospite sarà appunto l’Armenia, a seguire con Specchio ARTE, MURAP Festival fino a cocludere l’anno con Start Your Collection, corso d’introduzione al collezionismo privato e corporate, riservato ai Soci della Fondazione Aria e a chi vuole farne parte, giunto alla sua terza edizione.

Ad introdurre la rassegna internazionale Stills of Pecae, Italia e Armenia, che si svolgerà ad Atri e a Pescara dal 9 luglio al 4 settembre, la direttrice della Fondazione ARIA, Giovanna Dello Iacono, che presenterà in anteprima il team curatoriale e il programma delle mostre e degli principali eventi previsti in collaborazione con gli Assessori alla Cultura di Atri, Mimma Centorame, e di Pescara, Maria Rita Carota.

N.B. Per partecipare si prega confermare la propria presenza rispondendo a questa email indicando il proprio nominativo e attendere un’email di conferma. Fino ad esaurimento dei posti disponibili. Ingresso con super green pass e mascherina FFP2 secondo le vigenti norme anti Covid19.