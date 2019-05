Diretta di Verona – Pescara: dove seguire la partita in tv e streaming

Mercoledì 22 maggio si gioca Pescara – Verona, semifinale di andata dei playoff di Serie B. Informazioni dove seguire la partita in tv, streaming o webcronaca

PESCARA – Mercoledì 22 maggio allo stadio Marcantonio Bentegodi si gioca Verona – Pescara, semifinale di andata dei playoff di Serie B. Calcio di inizio previsto per le ore 21. I padroni di casa provengono dalla vittoria per 4-1 dopo i tempi supplementari ai quarti di finale contro il Perugia mentre i biancazzurri entrano soltanto ora nella fase finale della competizione. Gara di ritorno fissata per domenica 26 maggio allo stadio Adriatico. Le due squadre hanno chiuso la regular season, rispettivamente, al quinto e al quarto posto.

LE CRONACA DELLA PARTITA

Stando a quanto prevede il regolamento, l’Hellas deve prevalere, nel computo della doppia sfida. In caso di parità complessiva, invece, sarebbe il Pescara ad accedere alla finale, favorito dal miglior piazzamento in campionato. Chi supererà il turno affronterà in finale la vincente tra Cittadella e Benevento.

I sostenitori che volessero seguire la squadra in trasferta potranno acquistare i biglietti online sul sito www.vivaticket, al prezzo di 14 euro + diritti di prevendita fino alle ore 19 di martedì 21 maggio 2019.

DAZN

Il match sara trasmesso in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Collegamenti solitamente a partire da 15 minuti prima del match per vivere l’attesa con le formazioni e curiosità sulla partita.

Webcronaca

In alternativa o come supporto per tablet e smartphone ci sarà come di consueto la webcronaca a cura di Calciomagazine.net. Dalle ore 20.15 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 14.15 saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Probabile modulo 4-3-3 per il Verona con Silvestri in porta difesa formata dalla coppia centrale Dawidowicz-Empereur e da Faraoni e Vitale ai lati. In mezzo al campo Zaccagni, Gustafson, Henderson. In attacco il trio Zaccagni, Gustafson, Henderson. Modulo speculare per il Pescara con Fiorillo tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale formata da Bettella e Scognamiglio e da Ciofani e Del Grosso sulle fasce. A centrocampo Crecco, Bruno e Memushaj. Tridente offensivo formato da Mancuso, Marras e Sottil.

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale, Zaccagni, Gustafson, Henderson, Matos, Pazzini, Laribi. Allenatore: Aglietti

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Ciofani, Bettella, Scognamiglio, Del Grosso, Crecco, Brugman, Memushaj, Sottil, Mancuso, Marras. Allenatore: Pillon