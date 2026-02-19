Regione Abruzzo, Marsilio: 300mila euro al Teatro Marrucino e 200mila per il Bilancio 2025

CHIETI – “Onorando gli impegni assunti, il Consiglio regionale ha approvato l’emendamento predisposto dalla Giunta regionale che completa lo stanziamento annuale destinato al Teatro Marrucino. I 287.000 euro aggiunti nel Bilancio 2026 si sommano al contributo iniziale, raggiungendo così la cifra complessiva di 300.000 euro”.

Lo dichiara il Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, spiegando come la cifra inizialmente più bassa fosse legata a un tecnicismo contabile: “Era necessario attendere alcune scadenze per recuperare fondi non immediatamente disponibili. Ora il Teatro potrà proseguire con serenità la propria gestione e programmazione”.

Nello stesso emendamento sono stati inseriti anche i 200.000 euro di contributo aggiuntivo approvati la scorsa estate ma non erogabili entro l’anno per ragioni contabili. “In questo modo – sottolinea Marsilio – garantiamo al Teatro Marrucino la chiusura del Bilancio 2025 e confermiamo l’attenzione della Giunta verso le istituzioni culturali abruzzesi, che in questi anni hanno ricevuto risorse mai così consistenti per valorizzare le loro attività”.

