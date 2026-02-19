I peluche del Teddy Bear Toss volano in Burundi da Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Palazzetto dello Sport si è trasformato in un luogo di emozione e solidarietà durante il Teddy Bear Toss 2026, l’iniziativa che ha visto i Panthers Roseto protagonisti di un gesto capace di andare oltre il campo da basket. I peluche lanciati dagli spalti e raccolti nelle scuole cittadine sono stati donati a DA.PA.DU. Abruzzo ONLUS, destinati ai bambini dell’Istituto San Kizito di Bujumbura, in Burundi.

Il momento del lancio, con centinaia di pupazzi che hanno riempito il parquet, ha rappresentato un simbolo potente: piccoli abbracci di stoffa pronti a viaggiare per migliaia di chilometri, portando un segno di vicinanza a chi vive in condizioni di fragilità. L’Istituto San Kizito accoglie bambini con disabilità, molti dei quali orfani o abbandonati, offrendo assistenza medica, protesi artigianali, cure chirurgiche e un percorso educativo che coinvolge oltre 300 alunni e 180 residenti. Un’opera sostenuta quotidianamente dalle suore “Bene Umukama” e da associazioni internazionali come DA.PA.DU.

Il presidente dell’associazione, Tiziano La Rovere, ha espresso profonda gratitudine: «Ogni peluche è un messaggio di speranza. È un sorriso che attraversa i confini e ricorda a questi bambini che non sono soli. Grazie ai Panthers Roseto e alla comunità per aver trasformato un evento sportivo in un gesto di autentica solidarietà».

Ancora una volta, Roseto dimostra come lo sport possa diventare linguaggio universale di condivisione e cura. Un ponte ideale tra Abruzzo e Burundi, costruito con la forza semplice e potente della generosità.