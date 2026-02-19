Martinsicuro, 100mila euro per il nuovo campo di calcetto

MARTINSICURO – Il Comune ha ottenuto un contributo di 100.000 euro dalla Regione Abruzzo – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio per la realizzazione di un nuovo campo di calcetto a 5 nell’area verde adiacente Piazza A. Magnani, nella frazione di Villa Rosa. Un intervento pensato per offrire ai giovani uno spazio moderno, sicuro e funzionale dedicato allo sport e all’aggregazione.

Il progetto prevede la costruzione di un campetto in erba sintetica di ultima generazione, concepito per valorizzare un’area pubblica già molto frequentata e per ampliare le opportunità di socialità e attività fisica nel quartiere.

«Questo contributo è il risultato del nostro impegno costante nel creare nuove strutture sportive e luoghi di incontro per i ragazzi – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Monica Persiani – Investire nello sport significa investire nella crescita della comunità e nel benessere delle nuove generazioni. Un ringraziamento particolare va al personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, sempre pronto a cogliere le opportunità offerte dai bandi regionali».

La realizzazione del nuovo campo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione degli spazi pubblici e delle aree verdi della città, confermando l’attenzione dell’amministrazione verso interventi che favoriscono qualità della vita, inclusione e partecipazione.