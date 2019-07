Cosa fare a Teramo nel primo weeekend di agosto? Protagonisti delle sagre: il timballo, il fungo porcino, la birra e molto altro



TERAMO – Sono le sagre le protagoniste del primo weeekend di agosto a Teramo e Provincia. A Floriano di Campli e ad Aquilano di Tossicia Sagra del timballo teramano. Il timballo, piatto tipico teramano, viene realizzato interamente dalle donne locali, che si attengono rigorosamente alla ricetta che viene tramandata da generazioni. La sua preparazione richiede tempo ed esperienza, tanto da renderlo per gli amanti “Il piatto delle grandi occasioni”. Per tre sere non solo timballo ma anche altre specialità locali e musica dal vivo, da cantare e da ballare. Si potrà degustare il timballo, con una forma arrotondata per rendere il piatto più estivo e gradevole alla vista, assieme allo spezzatino di agnello e d altri piatti teramani anche in occasione della Festa delle rane a Fontanelle di Atri.

A Controguerra trentaquattresima Sagra gastronomica: si potranno assaposare i piatti tipici del territorio e per divertirsi ballando fino a tarda notte. Quarta Sagra dell’arrosticino abruzzese a Villa Petto di Colledara, con buona cucina a base di specialità locali e musica tutte le sere. Nel verde del parco fluviale nel centro di Teramo appuntamento con il Festival delle birre artigianali, con street food, musica live e giochi per bambini. A Rocca Santa Maria ventiseiesima Sagra del fungo porcino, dove si potranno gustare alcune specialità quali i funghi porcini del Ceppo e i piatti della cucina dei Monti della Lagae molto altro. Quindicesima edizione a Garrufo di Sant’Omero della Sagra del maccheroncino di Saragolla, dove si potrà cenare con tantissime ricette della tradizione: olive vibratiane, pane del centurione, maccheroni di S.Scolastica, tronchetti alla crudaiola o del console, pappardelle al sugo di papera, gnocchi ai funghi porcini, pollo imperiale, polpette di manzo, papera al sugo.

A Castelbasso, in occasione di Tipico, ci saranno degustazioni di vini dellecantine d’Abruzzo e sapori della cucina tipica del territorio. A Penna sant’Andrea la quarantatreesima edizione di Incontro di folklore e Sagra del pane casereccio. E ancora Festa in onore della Madonna degli Angeli a Cerchiara, Festa in onore della Madonna della neve a Valle San Giovanni e Festa parrocchiale Santa Maria Villa in Fiore ad Alba Adriatica.

Per la musica quinto appuntamento estivo con il Montepulciano d’Abruzzo Blues, rassegna internazionale dedicata alla tradizione musicale del Blues americano e la degustazione dei vini del territorio abruzzese, organizzata dall’Associazione Musicale Frank Zappa. Ad Alba Adriatica saliranno sul palco Mike Sponza Band Sherrita Duran & The Hawks. per la quinta edizione dei Concerti nelle Abbazie, venerdì nell’Abbazia di Santa Maria di Propezzano ci saranno gli Hot Sax Duo con “From Paris to New York” con Gaetano Di Bacco al sax e Giuliano Mazzoccante al pianoforte con le musiche di Debussy, Milhaud, Boutry, Creston e Gershwin.

Sempre al top la movida teramana. Manakara e Mito Dancing a Tortoreto, Gattopardo e Chalet Hawaii ad Alba Adriatica, Serenella, Novavita e la Playa a Giulianova, Sunset Beach di Scerne di Pineto: le occasioni dove poter ballare sono davvero tantissime.

Chi opta per il cinema, per quanto riguarda le novità e la programmazione nelle sale d’Abruzzo, vi rimandiamo alla sezione dedicata. Andiamo, però, a vedere nel dettaglio, giorno per giorno, cosa ci aspetta ricordando che dettagli si possono consultare accedendo al calendario relativo agli eventi a Teramo e dintorni.

Eventi di più giorni

Venerdì 2 agosto

Si canta al Karaoke all’Hotel Villa Luigi a Martinsicuro

Concerti nelle Abbazie

Triumvirale live al Bagno Marino di Martinsicuro

La Notte dello shopping a Giulianova

Montepulciano Blues a Nereto

The Fuzzy Dice live a L’Oasi di Silvi Marina

Distretto 13 live allo Chalet la Rotonda di Giulianova

Il tributo dei Maiden Division agli Iron Maiden al Punto Rosso di Alba Adriatica

Miss BluMare 2019 a Giulianova

Si balla latino al Mito dancing a Tortoreto

Il venerdì del Sunset beach a Pineto

Madre natura on the beach al Manakara di Tortoreto

Bodeguita ad Alba Risacca ospita Ronn Moss, il Ridge di beautiful

Si balla latino al Serenella Beach di Giulianova

Latin Party al Borghesiana Park a Pineto

Sabato 3 agosto

Pineto by night sotto le stelle

Silvi Summer Blues a Silvi marina

Il tributo dei Demode ai Depeche Mode allo Chalet la Playa a Tortoreto

JSB live allo Chalet La primula di Alba Adriatica

L’omaggio a Elvis presley a la cantina degli Antichi mestieri di Isola del Gran Sasso

Vida Loca al Gattopardo di Alba Adriatica

Il sabato del Mito Summer a Tortoreto con la Bele Epoque

Si balla a La Suite a giulianova

Si balla a La Playa a Giulianova

Domenica 4 agosto

Visita guidata alla Fortezza di Civitella del Tronto

Una domenica al museo gratis

La domenica pool all’Hotel Villa luigi a Martinsicuro

Saghetti Rocchenroll live allo Chalet la Playa a Giulianova

La domenica latina allo Chalet Hawaii di Alba Adriatica

Collage in concerto a Scapriano

Serata latina al Serenella Beach a Giulianova

Show e dinner al Novavita Beach di Giulianova

al Sunset Beach di Pineto arriva dj Daniele Paggi