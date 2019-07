Pescara, Comune: più fondi per il sociale

PESCARA – L’assessore Nicoletta Di Nisio rende noto che grazie all’impegno del capogruppo UDC Massimiliano Pignoli oggi l’Assessorato ha a disposizione € 10.000 per “Spese per la realizzazione di Progetti in favore dell’associazionismo sociale e di altre iniziative pubbliche” ed altri € 10.000 per “Contributi in sostegno di realtà dell’associazionismo cittadino per attività di Istruzione, Politiche sociali e Tempo libero”.

Si legge ancora nella nota: «Grazie a questa assegnazione possiamo incrementare le attività delle tante associazioni – che per nostra fortuna sono numerose e presenti con tanti progetti ed iniziative – nella nostra città. Possiamo anche, sempre nel campo del “sociale”, meglio rispondere alle tante richieste che i cittadini ci sottopongono a questo Assessorato perché stanno attraversano momenti di difficoltà. Assessorato che conferma e ribadisce l’impegno a portare avanti attività – con quanto a disposizione sia di natura economica che di personale che di iniziative – per fare in modo che nessuno nel nostro comune “resti indietro” rispetto agli altri».