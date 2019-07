Concerto di Joshua Redman al Teatro D’Annunzio: foto e scaletta

Tra gli artisti più attesi della rassegna ha regalato la sua performance in quartetto lo scorso 20 luglio. Le immagini più belle del concerto

PESCARA – La scorsa settimana il Teatro D’Annunzio ha vissuto una delle serate più belle della rassegna Jazz con il concerto di Joshua Redman in quartet. Accompagnato da Ron Miles alla tromba, Scott Colley al contrabbasso e Dave King alla batteria ha fatto ascoltare alcuni brani di sua produzione come i vari “Soul Dance”, “The Ocean”, “Act Natural”, “Trinkle, Tinkle”, “Mantra #5”, “Never Let Me Go” e “Moritat (Mack The Knife)”. Le immagini realizzate dal fotografo Roberto Di Blasio ci fanno rivivere alcuni momenti salienti del live.

Ricordiamo tra gli altri brani eseguiti “Blues for Charlie”, “It’s not the same”, “Unanimity” e ancora “Haze and aspirations” di Colley Scott S, “Comme il Faut” di Ornett Coleman e “Playing” di Charley Haden. Un percorso dove si sono potute vivere sotto una nuova prospettiva le orme di questo quartetto ma anche del disco “Old and New Dreams” che vide la partecipazione dei vari Ed Blackwell, Don Cherry e Charlie Haden con il padre di Redman.