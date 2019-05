Pezzopane su Gran Sasso: “indispensabile un confronto serio”

L’AQUILA – “Per trovare una soluzione soddisfacente ai problemi di circolazione del traforo del Gran Sasso, perché quella tampone a cui si è ricorsi non può essere che temporanea, è indispensabile un confronto serio”. Lo dichiara Stefania Pezzopane, componente Pd in Commissione Ambiente alla Camera, a proposito dei problemi dell’A25 all’altezza del tunnel del Gran Sasso.

“La situazione del Gran Sasso – spiega – è preoccupante. La soluzione tampone deve al più presto essere superata, dal momento che l’abbassamento del limite di velocità e la percorrenza in una sola corsia crea rallentamenti che determinano pesanti conseguenze sul traffico e la mobilità interessati. É quindi indispensabile avviare un confronto che permetta di individuare un rimedio più efficace. Il fatto che sia stata accolta la richiesta da me proposta a nome del Pd di portare in Commissione Ambiente il tema del Gran Sasso è un primo passo in questa direzione. Dopo Società dei Parchi è importante audire le associazioni ambientaliste, Infn, Ruzzo e gli enti locali, le cui voci sono in questo contesto fondamentali”.

“Allo stesso tempo, vorremo anche che il governo chiarisse che cosa intenda fare al di là dei proclami per risolvere una criticità che, specie con l’intensificazione del traffico legata al periodo estivo e all’emergenza acquifera, rischia di creare serie complicazioni agli abruzzesi e ai turisti”, conclude.