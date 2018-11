Eventi a Pescara: weekend dal 2 al 4 novembre 2018

Cosa fare a Pescara nel fine settimana? In primo piano Cioccolandia, Quattroamiciexpo e SalsItaly Winter

PESCARA – Tra gli appuntamenti di Pescara e provincia spiccano Cioccolandia in Corso Umberto, Quattroamiciexpo al Porto Turistico e SalsItaly Winter a Montesilvano. Ma vanno ricordati anche gli appuntamenti enogastronomici, gli spettacoli a teatro e i numerosi live proposti dai locali. Per le mostre si segnalano “Storyboard-Il cinema frame by frame” al Mediamuseum, “Andrea Pazienza, trent’anni senza” alla Fondazione Pescarabruzzo, alla Casa D’Annunzio “Gabriele D’Annunzio, Eroe della Grande Guerra”, “all’Archivio di Stato le mostre dedicate al Centenario del volo su Vienna. Da sabato al Civico 16 Animali, mostra personale di Davide Serpetti.



Vediamo nel dettaglio gli appuntamenti

Venerdì 2 novembre 2018

Partiamo dalle escursioni tra i colori accesi dell’autunno. Si va in ebike all’Eremo di San Giovanni all’Orfento e a piedi a quello di San Bartolomeo in Legio; in programma anche la traversata panoramica guidata al tramonto e in notturna nel regno dell´Orso bruno marsicano. Nel centralissimo Corso Umberto seconda giornata di Cioccolandia: stand gastronomici, degustazioni e laboratori per avvicinare tutti al mondo del cioccolato. Prosegue a Montesilvano SalsItaly Winter, la manifestazione dedicata agli amanti del ballo caraibico. Alle ore 17.30 all’Aurum presentazione dei libri “Il colore unico dell’Amore” e “Kelly Bloom” rispettivamente di Marina Nunziato e Simona Veresan. Dalle ore 22.30 live dei Malamor da Pani a Tulipani e dei Lucky Radio al Loft 128 di Spoltore. Dalle ore 23.30 live degli Hells Vells allo Jammin Club di Montesilvano per una serata dedicata alla musica degl AC/DC. Dalle ore 23.30 al MamiWata live dei Maloma.

Sabato 3 novembre 2018

Per le gite all’aperto si va a cavallo nella valle dell’Orta sulla Majella, a piedi nella Valle dell’Orfento; si segnalano anche le visite al Centro lontra a Caramanico Terme. Prima giornata al PortoTuristico di QuattroZampeExpo, la fiera professionale sugli animali domestici. Terzo giorno in Corso Umberto di Cioccolandia e secondo di SalsItaly a Montesilvano. A partire dalle ore 17 presso la Sala Figlia di Iorio dell’Aurum si terrà la conferenza “Un sabato da mammiferi”, dedicata ai mammiferi presenti sul territorio. Dalle ore 17.30 a Lo Spaz “La Città dai fili invisibili”, laboratorio di teatro e narrazione. A partire dalle ore 21 si gioca a Il cervellone quiz al Bagaria di Montesilvano. Dalle ore 22.30 alla Cantina Majella di Caramanico Terme live di Paolo Benvegnu. Dalle ore 23 allo Jammin Club di Montesilvano tributo a Lucio Battisti a cura degli Anymalatina mentre al Loft 128 di Spoltore arriveranno dalle Marche i The Ladders per rendere omaggio alla musica dei Beatles.

Domenica 4 novembre 2018

Tra le possibilità di fare sport all’aria aperta si segnala la traversata tra i colori autunnali da Guado Sant’Antonio a Caramanico Terme. Si concludono Cioccolandia in Corso Umberto e Quattroamiciexpo al Porto Turistico. Torna il consueto appuntamento mensile con Una domenica gratis al Museo. Dalle ore 12.45 pranzo al Gattone a cura di Fabrizio Ferri, direttamente da Masterchef. Dalle ore 18 presso la Libreria Feltrinelli presentazione di Nel fuoco di Maura Chiulli; al Museo delle Genti d’Abruzzo torna Gyneceo di Vincenzo Marbella.