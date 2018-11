Eventi a L’Aquila: weekend dal 2 al 4 novembre

Cosa fare nel fine settimana a L’Aquila? In primo piano le sagre dedicate ai sapori d’autunno, le escursioni e la musica dal vivo

L’AQUILA – Al centro degli appuntamenti del primo weekend di novembre nell’aquilano ci sono gli appuntamenti gastronomici, dedicati ai sapori autunnali. Ma non vanno dimenticate le escursioni tra il foliage, i concerti, la musica dal vivo e le serate disco. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.



Venerdì 2 novembre 2018



Per le gite all’aria aperta si ricordano quelle a cavallo nella valli limitrofe a quella di Scanno, quella alla ricerca di tartufi o quella ancora al Lago di San Domenico. Seconda giornata della Sagra della castagna a Cesaproba, dove si potranno assaporare numerose specialità gastronomiche preparate unicamente con i migliori prodotti tipici locali. A Sulmona dalle ore 20 i Bleach renderanno omaggio alla musica dei Nirvana. A L’Aquila dalle ore 21.30 tributo ai Dire Straits alla Birreria Gran Sasso e dalle ore 22 live degli Amelia all’Irish Cafè. Si balla a La MalaLengua e al Bambola, entrambi a L’Aquila. Musica latina all’Hollywood Freaks di Sulmona.

Sabato 3 novembre 2018

Tante le escursioni in agenda. Segnaliamo quella a cavallo nella valle di Scanno, quella in ebike a Rocca Calascio, quelle a piedi alla Grotta di San Benedetto (con pranzo in fattoria) o nel Bosco di Sant’Antonio (con pranzo in agriturismo). Nel borgo medievale di Opi appuntamento con Sapori dell’Autunno: nel centro storico, vestito a festa per l’occasione, tra i vicoli, si possono degustare piatti caratteristici della tradizione e ascoltare musica popolare. Monterale Sapori e colori d’autunno con degustazioni, laboratori artigianali, sfilate in costume tipico abruzzese e molto altro. Prosegue a Cesaproba la Sagra della castagna. Alle ore 17 all’Auditorium del Parco si inaugura la sesta stagione de L’Aquila Young con lo spettacolo “La storia di un mago straordinario”. Alle ore 18 al Ridotto del Teatro Comunale concerto dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese. Dalle ore 18.30, invece, alla Casa del teatro va in scena La casa dell’Aquila. A Sulmona a partire dalle ore 21 al Teatro Caniglia di Sulmona i Secondo Tempo renderanno omaggio alla musica di Max Pezzali e degli 883; dalle ore 23 al Soulkitchen live di Suvari. Si balla al Fragile ad Avezzano e alla Pinacoteca a L’Aquila.

Domenica 4 novembre 2018

Tra le escursioni in programma si segnalano quella a cavallo nelle Valli di Scanno, il trekking accompagnati da asini a Introdacqua (con pranzo in fattoria) o al Castello di Bominaco (con pranzo a base di zafferano). Torna il consueto apuuntamento mensile con Una domenica gratis. Giornata conclusiva della Sagra della castagna a Cesaproba. A partire dalle ore 17.30 al Teatro Caniglia di Sulmona l’Orchestra femminile del Mediterraneo interpreterà le musiche di Vivaldi e Piazzolla. Dalle ore 18 al Mondadori Bookstore di Avezzano Franco Francesco Zazzara presenta il suo nuovo libro “L’origine dei Marsi”. Dalle ore 19.30 al Palazzetto dei Nobili cerimonia di premiazione della quarta edizione dell’Abruzzo Horror Festival. Dalle ore 20.30 al Public Enemy a L’Aquila Cena con delitto.