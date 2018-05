Spoltore, contributi libri: sono in corso i pagamenti

SPOLTORE – Il Comune di Spoltore comunica che sono in pagamento i contributi per la fornitura gratuita, o semigratuita, dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. L’agevolazione si riferisce all’anno scolastico 2017-2018. Non è previsto un avviso per chi ha ottenuto il beneficio: chi non ha ricevuto una comunicazione di esclusione può riscuotere le somme spettanti in qualsiasi filiale della Banca Popolare di Bari (ex Caripe).

Alla riscossione dei mandati potranno accedere gli intestatari delle richieste delle provvidenze, muniti di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale. Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio servizi scolastici martedì e giovedì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30 (tel.085/4964236).